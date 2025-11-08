Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नौकरी दिलाने के नाम पर पति-पत्नी से 40 लाख की ठगी, पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 07:47 AM (IST)

    गगहा में नीलम और जितेंद्र नामक एक दंपति को नौकरी दिलाने के नाम पर 40 लाख रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया। आरोपियों ने उच्च न्यायालय से जुड़े होने का दावा किया और क्लर्क की नौकरी दिलाने का वादा किया था। पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, क्योंकि दंपति को नौकरी और पैसे दोनों नहीं मिले।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सूत्र, गगहा। सखरूआ की रहने वाली निलम और उसके पति जितेंद्र कुमार से 40 लाख रुपये की ठगी हो गई। जालसाजों ने हाईकोर्ट से जुड़े होने का कागजात दिखाकर झांसे में लिया।

    इसके बाद क्लर्क की नौकरी दिलाने के नाम पर रुपये ले लिए। नौकरी और रुपये नहीं मिलने पर निलम ने गगहा थाने में तहरीर दी। पुलिस छह आरोपितों पर केस दर्ज कर जांच में जुटी है।

    नीलम ने पुलिस को बताया कि उसके पति की मुलाकात मऊ के रहने वाले निकेश कुमार से हुई। निकेश ने खुद को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज का स्टेनों बताया और क्लर्क की भर्ती में नौकरी दिलाने की बात कही। झांसे में आकर उसके पति ने वर्ष 2023 से वर्ष 2024 तक 26 लाख रुपये खाते में और 14 लाख रुपये नकद दिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह भी पढ़ें- साइबर अपराधियों के चीन के हैकर से जुड़े होने के मिले संकेत, NGO और व्यापारिक खातों की आड़ में हुआ करोड़ों का खेल

    आरोपित ने ये रुपये खुद के साथ अपने साथी रामकिशुन, अनुप्रिया, नंदू, अभिमन्यु शाही और शिवाजी त्रिपाठी को भिजवाए। नौकरी नहीं मिलने पर जब रुपये वापस मांगे तो जान से मारने की धमकी देने लगा।