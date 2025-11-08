नौकरी दिलाने के नाम पर पति-पत्नी से 40 लाख की ठगी, पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी

संवाद सूत्र, गगहा। सखरूआ की रहने वाली निलम और उसके पति जितेंद्र कुमार से 40 लाख रुपये की ठगी हो गई। जालसाजों ने हाईकोर्ट से जुड़े होने का कागजात दिखाकर झांसे में लिया।

इसके बाद क्लर्क की नौकरी दिलाने के नाम पर रुपये ले लिए। नौकरी और रुपये नहीं मिलने पर निलम ने गगहा थाने में तहरीर दी। पुलिस छह आरोपितों पर केस दर्ज कर जांच में जुटी है।

नीलम ने पुलिस को बताया कि उसके पति की मुलाकात मऊ के रहने वाले निकेश कुमार से हुई। निकेश ने खुद को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज का स्टेनों बताया और क्लर्क की भर्ती में नौकरी दिलाने की बात कही। झांसे में आकर उसके पति ने वर्ष 2023 से वर्ष 2024 तक 26 लाख रुपये खाते में और 14 लाख रुपये नकद दिए।