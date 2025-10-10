UP के इस जिले में चपरासी की नौकरी के नाम पर चार लाख रुपये हड़पे, दे दिया फर्जी नियुक्ति पत्र

संवाद सूत्र, मुंडेरा बाजार। सात वर्ष पूर्व बिलारी के विट्टू साहनी को विद्युत निगम में चपरासी की नौकरी दिलाने के नाम पर जालसाज ने चार लाख रुपये हड़प लिए। पूछताछ करने पर जालसाज ने फर्जी नियुक्ति पत्र दे दिया।

विभाग जाने के बाद पीड़ित को फर्जीवाड़े की जानकारी हुई। शिकायत करने पर थाने की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब एडीजी जोन के निर्देश पर चौरी चौरा पुलिस ने कृष्ण मुरारी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।



बिलारी की तारामती साहनी ने एडीजी जोन को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि मई 2018 में एक वैवाहिक कार्यक्रम में उनकी मुलाकात शाहपुर थाना के आरोग्य मंदिर निवासी कृष्ण मुरारी से हुई थी। कृष्ण मुरारी ने खुद को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन विभाग में प्रभावशाली बताकर उनके पुत्र विट्टू साहनी को चपरासी की नौकरी दिलाने की बात कही।