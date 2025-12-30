गोरखपुर में पूर्व मंत्री के बेटे ने अमरेंद्र निषाद पर चचेरे भाई ने की फायरिंग, पुलिस ने बरामद की कारतूस

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्व मंत्री जमुना निषाद के बेटे और समाजवादी पार्टी के नेता अमरेंद्र निषाद पर मंगलवार को उनके ही चचेरे भाई ने फायरिंग कर दी। घटना की सूचना स्वयं अमरेंद्र निषाद ने गुलरिहा पुलिस को दी। पुलिस ने मौके से एक खोखा कारतूस बरामद किया है। आरोपित को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है।

पुलिस के अनुसार घटना दोपहर करीब ढाई बजे की है। अमरेंद्र निषाद का कहना है कि उनके बड़े पिता ई. गंगा निषाद के बेटे रविंद्र निषाद अक्सर अपनी चार पहिया गाड़ी उनके दरवाजे पर खड़ी करते हैं।

मंगलवार को भी रविंद्र गाड़ी लेकर दरवाजे पर पहुंचे और अंदर से आवाज देकर अमरेंद्र को बाहर बुलाया। जैसे ही वह बाहर पहुंचे रविंद्र ने लाइसेंसी रिवाल्वर निकालकर उन पर गोली चला दी।

गनीमत रही कि गोली अमरेंद्र को नहीं लगी और वह बाल-बाल बच गए।फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके की ओर दौड़े, लेकिन तब तक आरोपित मौके से फरार हो गया।

सूचना पर पहुंची गुलरिहा थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और एक खोखा कारतूस बरामद किया। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसी कैमरे की जांच कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ की जा रही है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल फायरिंग के पीछे के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। प्रारंभिक तौर पर इसे पारिवारिक विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन अन्य संभावित कारणों की भी जांच की जा रही है।