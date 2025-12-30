Language
    गोरखपुर में पूर्व मंत्री के बेटे ने अमरेंद्र निषाद पर चचेरे भाई ने की फायरिंग, पुलिस ने बरामद की कारतूस

    By Satish Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 07:39 PM (IST)

    गोरखपुर में पूर्व मंत्री जमुना निषाद के बेटे और सपा नेता अमरेंद्र निषाद पर उनके चचेरे भाई रविंद्र निषाद ने गोली चला दी। अमरेंद्र बाल-बाल बच गए। गुलरिह ...और पढ़ें

    Hero Image

    पूर्व मंत्री के बेटे व सपा नेता अमरेंद्र निषाद पर चचेरे भाई ने की फायरिंग।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्व मंत्री जमुना निषाद के बेटे और समाजवादी पार्टी के नेता अमरेंद्र निषाद पर मंगलवार को उनके ही चचेरे भाई ने फायरिंग कर दी। घटना की सूचना स्वयं अमरेंद्र निषाद ने गुलरिहा पुलिस को दी। पुलिस ने मौके से एक खोखा कारतूस बरामद किया है। आरोपित को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है।

    पुलिस के अनुसार घटना दोपहर करीब ढाई बजे की है। अमरेंद्र निषाद का कहना है कि उनके बड़े पिता ई. गंगा निषाद के बेटे रविंद्र निषाद अक्सर अपनी चार पहिया गाड़ी उनके दरवाजे पर खड़ी करते हैं।

    मंगलवार को भी रविंद्र गाड़ी लेकर दरवाजे पर पहुंचे और अंदर से आवाज देकर अमरेंद्र को बाहर बुलाया। जैसे ही वह बाहर पहुंचे रविंद्र ने लाइसेंसी रिवाल्वर निकालकर उन पर गोली चला दी।

    गनीमत रही कि गोली अमरेंद्र को नहीं लगी और वह बाल-बाल बच गए।फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके की ओर दौड़े, लेकिन तब तक आरोपित मौके से फरार हो गया।

    सूचना पर पहुंची गुलरिहा थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और एक खोखा कारतूस बरामद किया। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसी कैमरे की जांच कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ की जा रही है।

    पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल फायरिंग के पीछे के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। प्रारंभिक तौर पर इसे पारिवारिक विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन अन्य संभावित कारणों की भी जांच की जा रही है।

    आरोपित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम को लगाया गया है और उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।अमरेंद्र निषाद की मां राजमति देवी भी पिपराइच विधानसभा क्षेत्र की विधायक रह चुकी हैं।

    घटना को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज है।सीओ गोरखनाथ रवि कुमार सिंह ने बताया कि आरोपित नशे की हालत में है।उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।लाइसेंसी रिवाल्वर बरामद कर लिया गया है।