    Fertilizer Membership Card: समिति सदस्यता कार्ड वालों को ही मिलेगा खाद, 30 अक्टूबर तक बढ़ी तिथि

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 12:42 PM (IST)

    गोरखपुर में खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए सहकारिता विभाग ने किसानों के लिए सदस्यता कार्ड अनिवार्य कर दिया है। बिना कार्ड के खाद नहीं मिलेगी, और सरकार ने अंतिम तिथि 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। किसान ऑनलाइन या ऑफलाइन सदस्यता ले सकते हैं। सदस्य किसानों को खाद वितरण में प्राथमिकता दी जाएगी। फार्मर आईडी वाले किसान भी खाद प्राप्त कर सकते हैं।

    कालाबजारी रोकने को लेकर की गई कवायद, तीन लाख आठ हजार ने ली है सदस्यता

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। कालाबाजारी पर लगाम लगाने और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता विभाग ने सख्त कदम उठाया है। अब किसानों को समितियों से खाद लेने के लिए सदस्यता कार्ड बनवाना अनिवार्य हो गया है। बिना सदस्यता कार्ड के किसानों को खाद नहीं दी जाएगी, ऐसे में उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ सकता है। सरकार की तरफ से इसकी तिथि को बढ़ाकर 30 अक्टूबर कर दिया गया है।

    सहकारिता विभाग द्वारा 12 सितंबर से महा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत स्थानीय किसान 200 रुपये देकर समिति का शेयर खरीद रहे, 21 रुपये सदस्यता शुल्क और पांच रुपये सहकारी कृषक पंजिका शुल्क जमा कर सदस्य बन रहे हैं। वर्तमान में जिले के तीन लाख आठ हजार से अधिक किसान समिति की सदस्यता प्राप्त कर चुके हैं।

    सदस्य किसानों को उर्वरक वितरण, ऋण वितरण जैसी सुविधाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। सदस्यता आनलाइन और आफलाइन दोनों माध्यमों से ली जा सकती है। आफलाइन सदस्यता के लिए किसान अपनी निकटतम समिति सचिव से संपर्क कर सकते हैं।

    आनलाइन सदस्यता के लिए https://pacsmember.in/ पर लागिन किया जा सकता है या टोल फ्री नंबर 1800212884444 पर काल कर या क्यूआर कोड स्कैन कर सदस्यता ली जा सकती है। सदस्यता अभियान 2023 में जनपद में 59 हजार 594 नए किसानों ने सदस्यता प्राप्त की थी।

    एआर कोआपरेटिव नीरज कुमार ने बताया कि सरकारी समितियों से खाद प्राप्त करने के लिए किसानों को 226 रुपये शुल्क जमा कर सदस्यता कार्ड बनाना अनिवार्य है। कार्ड नहीं होने पर उन्हें खाद नहीं दिया जाएगा।

    पुराने सदस्य मात्र पांच रुपये में सहकारी कृषक पंजिका प्राप्त कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक सदस्यता नहीं ली है, उन्हें जल्द सदस्यता लेकर खाद वितरण की प्रक्रिया में शामिल होना होगा। सरकार की तरफ से 30 अक्टूबर तक की तिथि बढ़ा दी गई है।

    फार्मर आइडी पर भी मिलेगी खाद

    सदस्यता कार्ड के अलावा जिन किसानों के पास फार्मर आइडी होगी, वह भी समितियों से खाद प्राप्त कर सकते है। कृषि और राजस्व विभाग की मदद किसान फार्मर आइडी बनवा सकता है। इसके लिए उन्हें आधार कार्ड, किसान बही समेत अन्य कागजात लेकर जाना होगा।