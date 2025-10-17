Fertilizer Membership Card: समिति सदस्यता कार्ड वालों को ही मिलेगा खाद, 30 अक्टूबर तक बढ़ी तिथि

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। कालाबाजारी पर लगाम लगाने और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता विभाग ने सख्त कदम उठाया है। अब किसानों को समितियों से खाद लेने के लिए सदस्यता कार्ड बनवाना अनिवार्य हो गया है। बिना सदस्यता कार्ड के किसानों को खाद नहीं दी जाएगी, ऐसे में उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ सकता है। सरकार की तरफ से इसकी तिथि को बढ़ाकर 30 अक्टूबर कर दिया गया है।



सहकारिता विभाग द्वारा 12 सितंबर से महा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत स्थानीय किसान 200 रुपये देकर समिति का शेयर खरीद रहे, 21 रुपये सदस्यता शुल्क और पांच रुपये सहकारी कृषक पंजिका शुल्क जमा कर सदस्य बन रहे हैं। वर्तमान में जिले के तीन लाख आठ हजार से अधिक किसान समिति की सदस्यता प्राप्त कर चुके हैं।

सदस्य किसानों को उर्वरक वितरण, ऋण वितरण जैसी सुविधाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। सदस्यता आनलाइन और आफलाइन दोनों माध्यमों से ली जा सकती है। आफलाइन सदस्यता के लिए किसान अपनी निकटतम समिति सचिव से संपर्क कर सकते हैं। आनलाइन सदस्यता के लिए https://pacsmember.in/ पर लागिन किया जा सकता है या टोल फ्री नंबर 1800212884444 पर काल कर या क्यूआर कोड स्कैन कर सदस्यता ली जा सकती है। सदस्यता अभियान 2023 में जनपद में 59 हजार 594 नए किसानों ने सदस्यता प्राप्त की थी।