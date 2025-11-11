गोरखपुर में फर्जी डिग्री से डायग्नोस्टिक सेंटर खोलने वाला गैंगस्टर गिरफ्तार,  मुख्य आरोपी कर चुका है आत्मसमर्पण

इसने गिरोह के साथ मिलकर पांच लाख रुपये में डॉक्टर की डिग्री बेची थी। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे सोमवार को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। इस गिरोह का मुख्य आरोपित अलाउद्दीन पहले ही कोर्ट में आत्म समर्पण कर चुका है, जबकि उसके तीन साथी बृजेश लाल, दीपक विश्वकर्मा और ओमप्रकाश गौतम अब भी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में दबिश दे रही है।



मामला मई 2024 का है। बस्ती जिले के भेड़वा निवासी डाॅ. राहुल नायक, जो वर्तमान में गुलरिहा क्षेत्र के जेमिनी पैराडाइज में रहकर चिकित्सा कार्य कर रहे हैं, ने 17 मई 2024 को गुलरिहा थाने में तहरीर दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके नाम से फर्जी डिग्री बनवाकर गाजीपुर के जखनियां क्षेत्र में अवैध अल्ट्रासाउंड व डायग्नोस्टिक सेंटर संचालित किया जा रहा है। इसकी जानकारी उन्हें तब हुई जब जनवरी 2023 में अल्ट्रासाउंड सेंटर डालने हेतु फर्जी डिग्री आधार व पैन कार्ड सीएमओ कार्यालय महाराजगंज में लगाया गया।



तहरीर के आधार पर पुलिस ने जांच की तो पता चला कि बिहार निवासी अलाउद्दीन ने प्रयागराज के श्रीराम पांडेय की मदद से डाॅ. राहुल के कागजात पांच लाख रुपये में बेच दिया था। इसके बाद सेंटर संचालक बृजेश लाल को गिरफ्तार किया गया, जिसने पूछताछ में पूरे गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया।