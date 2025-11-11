एकता पदयात्रा:  ड्रोन की निगाहों में हर कदम, कमांडो के घेरे में देशभक्ति का जनसैलाब

सतीश पांडेय, जागरण गोरखपुर। गोलघर की सड़कों पर सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एकता पदयात्रा नगर निगम परिसर से शुरू होकर काली मंदिर तक बढ़ी,और पूरा शहर राष्ट्रप्रेम और एकता के रंग में रंग गया।महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ जब यात्रा की शुरुआत हुई, तो हवा में वंदे मातरम् और भारत माता की जय के नारे गूंज उठे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्यमंत्री ने सबसे पहले महारानी लक्ष्मी बाई उसके बाद महात्मा गांधी की प्रतिमाओं पर श्रद्धासुमन अर्पित किए,जहां कुछ क्षणों के लिए वातावरण पूरी तरह भावनाओं से भर उठा।गांधी प्रतिमा पर पुष्पांजलि के दौरान पूरा टाउनहाल जयघोषों से गूंजा और लोगों ने तिरंगे लहराकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

सड़कों के दोनों ओर स्कूली बच्चे हाथों में झंडे लिए खड़े थे,महिलाएं छतों से फूल बरसा रही थीं और व्यापारी संगठन स्वागत द्वारों से पुष्पवर्षा कर रहे थे। इनके पीछे खड़े पुलिसकर्मियाें की हर गतिविधि पर पैनी नजर थी। 'ऐ वतन तेरे लिए' और 'कर चले हम फिदा जानो तन साथियो' जैसे गीतों ने माहौल को और अधिक देशभक्ति से भर दिया।

मुख्यमंत्री के पीछे-पीछे भाजपा कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के लोग एकजुट होकर 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' का उद्घोष करते रहे। काली मंदिर मार्ग तक भीड़ बढ़ती गई, लेकिन व्यवस्था बनी रही, किसी ओर से अव्यवस्था या अफरातफरी की स्थिति नहीं बनी। इस भव्य पदयात्रा की सुरक्षा व्यवस्था जमीन से आसमान तक फैली थी।

एटीएस कमांडो, एनएसजी, पीएसी और स्थानीय पुलिस के जवानों ने पूरा रूट अभेद घेरे में लिया हुआ था। ड्रोन ऊपर से हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे, वहीं कंट्रोल रूम में अधिकारी हर फुटेज को लाइव देख रहे थे। मुख्यमंत्री के आगे-पीछे एटीएस कमांडो का रिंग फार्मेशन बना हुआ था, जिसमें अंदर एनएसजी की क्विक रिस्पान्स टीम और बाहर पीएसी की पंक्ति थी।