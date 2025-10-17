फेसबुक क्विज में गिफ्ट जीतने के चक्कर पड़ा महंगा, चुटकी में गंवाए 13.73 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। फेसबुक पर दिखने वाले क्विज़ और गिफ्ट वाले पोस्ट को देख झांसे में फंसे नंदानगर के उमेश दत्त शर्मा ने 13.73 लाख रुपये गंवा दिए। ठगों ने गिफ्ट जीतने का लालच देकर खाते में रुपये ट्रांसफर कराए। ठगी का पता चलने के बाद पीड़ित ने एम्स थाने की साइबर हेल्प डेस्क में शिकायत दर्ज कराई,जांच में आरोप की पुष्टि होने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

22 सितंबर को उमेश दत्त के फेसबुक अकाउंट पर मनीष जैन नाम के प्रोफाइल से एक क्विज़ विज्ञापन आया। उसमें दावा किया गया था कि सही उत्तर देने वाले को आकर्षक गिफ्ट मिलेगा। उन्होंने मनोरंजन के तौर पर क्विज़ खेला, लेकिन कुछ ही देर बाद उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से काल आया।

काॅलर ने कहा कि गिफ्ट पाने के लिए उन्हें 650 रुपये पंजीकरण फीस के नाम पर जमा करने होंगे जिसमें 600 वापस कर दिए जाएंगे। भरोसा करते हुए उमेश ने यह रकम तुरंत ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी। यह भी पढ़ें- गोरखपुर चिड़ियाघर में मां ने ठुकराया, अब खुद को घायल कर रहा बाघ का शावक पहले भुगतान के बाद ठगों ने कहा कि अब प्रोसेसिंग फीस, सर्विस चार्ज, टैक्स, और गिफ्ट क्लियरेंस फीस भी देनी होगी। इस तरह से अलग-अलग खातों में कई किश्तों में 13.73 लाख रुपये जमा करवा लिए गए। जब उमेश ने गिफ्ट या रुपये वापस मांगे, तो काॅल और चैट दोनों बंद कर दिए।