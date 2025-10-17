Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    फेसबुक क्विज में गिफ्ट जीतने के चक्कर पड़ा महंगा, चुटकी में गंवाए 13.73 लाख रुपये

    By Satish Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 07:28 AM (IST)

    गोरखपुर के उमेश दत्त शर्मा फेसबुक क्विज में गिफ्ट के लालच में आकर 13.73 लाख रुपये गंवा बैठे। ठगों ने पंजीकरण, प्रोसेसिंग फीस और टैक्स के नाम पर उनसे किश्तों में पैसे लिए। संपर्क टूटने पर उन्हें ठगी का एहसास हुआ। एम्स थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। फेसबुक पर दिखने वाले क्विज़ और गिफ्ट वाले पोस्ट को देख झांसे में फंसे नंदानगर के उमेश दत्त शर्मा ने 13.73 लाख रुपये गंवा दिए।

    ठगों ने गिफ्ट जीतने का लालच देकर खाते में रुपये ट्रांसफर कराए। ठगी का पता चलने के बाद पीड़ित ने एम्स थाने की साइबर हेल्प डेस्क में शिकायत दर्ज कराई,जांच में आरोप की पुष्टि होने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    22 सितंबर को उमेश दत्त के फेसबुक अकाउंट पर मनीष जैन नाम के प्रोफाइल से एक क्विज़ विज्ञापन आया। उसमें दावा किया गया था कि सही उत्तर देने वाले को आकर्षक गिफ्ट मिलेगा। उन्होंने मनोरंजन के तौर पर क्विज़ खेला, लेकिन कुछ ही देर बाद उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से काल आया।

    काॅलर ने कहा कि गिफ्ट पाने के लिए उन्हें 650 रुपये पंजीकरण फीस के नाम पर जमा करने होंगे जिसमें 600 वापस कर दिए जाएंगे। भरोसा करते हुए उमेश ने यह रकम तुरंत ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी।

    यह भी पढ़ें- गोरखपुर चिड़ियाघर में मां ने ठुकराया, अब खुद को घायल कर रहा बाघ का शावक

    पहले भुगतान के बाद ठगों ने कहा कि अब प्रोसेसिंग फीस, सर्विस चार्ज, टैक्स, और गिफ्ट क्लियरेंस फीस भी देनी होगी। इस तरह से अलग-अलग खातों में कई किश्तों में 13.73 लाख रुपये जमा करवा लिए गए। जब उमेश ने गिफ्ट या रुपये वापस मांगे, तो काॅल और चैट दोनों बंद कर दिए।

    उमेश को तब ठगी का एहसास हुआ जब किसी तरह संपर्क टूट गया और फेसबुक अकाउंट से भी ठगों का पेज हट गया।15 अक्टूबर को उन्होंने एम्स थाने में शिकायत की।