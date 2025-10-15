UP के इस जिले में एक भी घर तो बिजली निगम लगाएगा पोल, खींचेगा तार
गोरखपुर के ग्रामीण इलाकों में अब गांव से बाहर बने घरों तक बिजली निगम मुफ्त में पोल और तार लगाएगा, ग्रामीणों को सिर्फ कनेक्शन का खर्च देना होगा। बिजली निगम ने इस योजना को जन-जन तक पहुंचाने के लिए ग्राम प्रधानों के साथ बैठक की और उनसे सहयोग मांगा। ग्राम प्रधानों ने इस पहल का स्वागत किया है, जिससे बांस-बल्ली से होने वाले खतरों से भी मुक्ति मिलेगी।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। ग्रामीण क्षेत्रों में गांव से बाहर मकान बनवाने वालों के लिए खुशखबरी है। ऐसे घरों तक बिजली निगम अपने खर्च से पोल व तार खींचकर बिजली पहुंचाएगा। बस ग्रामीणों को कनेक्शन के रुपये ही देने होंगे। इतना ही नहीं बांस-बल्ली हटाकर भी पोल व तार लगाया जाएगा। बिजली निगम ने अपनी इस पहल को जन-जन तक पहुंचाने के लिए मंगलवार को ग्राम प्रधानों के साथ बैठक की।
विद्युत वितरण खंड प्रथम गुलरिहा के एसडीओ अभिषेक प्रताप सिंह के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों को मोहद्दीपुर स्थित हाइडिल कालोनी में आमंत्रित किया गया। मुख्य अभियंता आशुतोष श्रीवास्तव ने योजना का प्रचार-प्रसार करने के साथ ही ग्राम प्रधानों से नई लाइन बनाने का प्रस्ताव मांगने के निर्देश दिए थे।
विद्युत वितरण मंडल प्रथम के अधीक्षण अभियंता डीके सिंह ने ग्राम प्रधानों को योजना के बारे में जानकारी दी। बताया कि गांव से बाहर यदि एक भी व्यक्ति ने मकान बनवाया है तो वहां बिजली निगम खुद पोल व तार लगाएगा। इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लोगों का लाभ लेना चाहिए। यह कार्य ग्राम प्रधानों से अच्छा कोई नहीं कर सकता है।
उन्होंने ग्राम प्रधानों से अपील की कि वह प्रस्ताव बनाकर दें। ग्राम प्रधानों ने बिजली निगम के प्रस्ताव का स्वागत किया। कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का बहुत लाभ मिलेगा। कई ग्राम प्रधानों ने तत्काल प्रस्ताव भी बनाकर दे दिया। कुछ ने जल्द प्रस्ताव देने की बात कही। इस दौरान अधिशासी अभियंता राजवीर सिंह, जेई रणविजय बिंद आदि मौजूद रहे।
यह भी पढ़ें- UPPCL: यूपी के इस शहर में मीटर रीडर का इंतजार, बढ़ता जा रहा बिजली का बकाया
बांस-बल्ली से रहता है करंट लगने का खतरा
ग्राम प्रधानों ने कहा कि कई घरों तक बांस-बल्ली के सहारे बिजली के केबल पहुंचे हैं। हवा चलने या जानवरों के धक्का देने से बांस-बल्ली गिर जाती है। इससे केबल टूट जाते हैं। इन केबल में करंट उतरने से हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है। नई व्यवस्था होने पर पोल व तार लग जाएंगे तो सबकी दिक्कत दूर हो जाएगी।
हम हर घर तक बिजली पहुंचाने में जुटे हैं। यह योजना उसी की कड़ी में है। अभियंताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वह ग्राम प्रधानों के साथ बैठक कर प्रस्ताव लें और योजना को मूर्त रूप देने में जुट जाएं।
आशुतोष श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।