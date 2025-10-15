UP के इस जिले में एक भी घर तो बिजली निगम लगाएगा पोल, खींचेगा तार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। ग्रामीण क्षेत्रों में गांव से बाहर मकान बनवाने वालों के लिए खुशखबरी है। ऐसे घरों तक बिजली निगम अपने खर्च से पोल व तार खींचकर बिजली पहुंचाएगा। बस ग्रामीणों को कनेक्शन के रुपये ही देने होंगे। इतना ही नहीं बांस-बल्ली हटाकर भी पोल व तार लगाया जाएगा। बिजली निगम ने अपनी इस पहल को जन-जन तक पहुंचाने के लिए मंगलवार को ग्राम प्रधानों के साथ बैठक की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विद्युत वितरण खंड प्रथम गुलरिहा के एसडीओ अभिषेक प्रताप सिंह के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों को मोहद्दीपुर स्थित हाइडिल कालोनी में आमंत्रित किया गया। मुख्य अभियंता आशुतोष श्रीवास्तव ने योजना का प्रचार-प्रसार करने के साथ ही ग्राम प्रधानों से नई लाइन बनाने का प्रस्ताव मांगने के निर्देश दिए थे।

विद्युत वितरण मंडल प्रथम के अधीक्षण अभियंता डीके सिंह ने ग्राम प्रधानों को योजना के बारे में जानकारी दी। बताया कि गांव से बाहर यदि एक भी व्यक्ति ने मकान बनवाया है तो वहां बिजली निगम खुद पोल व तार लगाएगा। इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लोगों का लाभ लेना चाहिए। यह कार्य ग्राम प्रधानों से अच्छा कोई नहीं कर सकता है।