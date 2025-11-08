Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP Panchayat  Election: पंचायतों के 5.16 लाख डुप्लीकेट वोटर आयोग के रडार पर, आयोग से मिली सूची से सत्यापन शुरू

    By Arun Chand Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 03:30 PM (IST)

    निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश की पंचायत मतदाता सूची में डुप्लीकेट वोटरों की पहचान की है, जिनमें गोरखपुर में 5.26 लाख शामिल हैं। जिला प्रशासन ने सत्यापन शुरू कर दिया है, जिसमें आधार कार्ड के माध्यम से मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित की जा रही है। मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए मतदाताओं से सहयोग मांगा गया है। पुनरीक्षण अभियान में नए वोटर भी जोड़े गए हैं और मृतकों के नाम काटे गए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। निर्वाचन आयोग ने विशेष साफ्टवेयर की मदद से प्रदेश भर में पंचायतों की मतदाता सूची में बड़ी संख्या में डुप्लीकेट वोटरों की पहचान की है। गोरखपुर में यह संख्या 5.26 लाख है। इनकी सूची जिला प्रशासन को उपलब्ध करा दी गई है, जिसके आधार पर बीएलओ ने इनका सत्यापन भी शुरू कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब तक 7,245 मतदाताओं का सत्यापन हो चुका है। शुक्रवार को 1290 डुप्लीकेट वोटरों का सत्यापन हुआ। इस सूची में ऐसे मतदाता शामिल हैं जिनका नाम, पिता/पति/माता का नाम और लिंग समान है तथा उनका नाम एक ही या विभिन्न ग्राम पंचायतों में एक से अधिक बार दर्ज है।

    उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम (वित्त एवं राजस्व) विनीत सिंह ने बताया कि इन संभावित डुप्लिकेट मतदाताओं का भौतिक सत्यापन संबंधित बीएलओ द्वारा किया जा रहा है। सत्यापन के दौरान जो मतदाता सामान्य रूप से अपने वास्तविक निवास स्थान पर पाए जाते हैं, उनके आधार कार्ड के अंतिम चार अंक बीएलओ द्वारा दर्ज किए जाएंगे। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदाता का नाम केवल उसी ग्राम पंचायत में रहे जहां वह वास्तव में निवास करता है, जबकि अन्य स्थानों से उसका नाम विलोपित कर दिया जाएगा।

    उन्होंने बताया कि संभावित डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची संबंधित बीएलओ, विकास खंड, तहसील और जिला स्तर पर उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति इस सूची का अवलोकन कर सकता है। एडीएम ने सभी संबंधित मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर अपने आधार कार्ड के अंतिम चार अंक उपलब्ध कराएं, ताकि पंचायत निर्वाचक नामावली को शुद्ध और त्रुटिरहित बनाया जा सके।

    यह भी पढ़ें- Indian Railways News: गोरखपुर के रास्ते कल से चलेंगी और चार पूजा स्पेशल ट्रेनें, आज का देखें पूरा शेड्यूल

    4.63 लाख नए वोटर बढ़े, 2.46 लाख कटे
    गोरखपुर: त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण अभियान के तहत 19 अगस्त से वोटर बनाने और मतदाता सूची से मर चुके या शिफ्ट हो चुके नामों को काटने का सिलसिला पिछले 29 सितंबर को ही थम गया। एक महीने की इस कवायद के दौरान मतदाता सूची में 4 लाख 63 हजार 678 नए वोटर बढ़े हैं जबकि 2 लाख 46 हजार 655 वोटरों के नाम काटे गए हैं। यानी मतदाता सूची में 2 लाख 17 हजार 23 वोटरों के नाम बढ़ेंगे। पुरानी मतदाता सूची में कुल 29 लाख 23 हजार 715 वोटरों के नाम दर्ज हैं।

    पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार सात अक्टूबर से 24 नवंबर तक ड्राफ्ट नामावलियों की कंप्यूटरीकृत पांडुलिपि तैयार की जाएगी। पांच दिसंबर को अनंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। छह दिसंबर से 12 दिसंबर तक दावे एवं आपत्तियां मांगी जाएंगी। 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक आपत्तियों का निस्तारण और 15 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

    image (95)