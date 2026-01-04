Language
    Gorakhpur News: नशे में कार चला रहे युवक ने महिला समेत तीन को मारी टक्कर, सभी गंभीर

    By Satish Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 07:37 AM (IST)

    गोरखपुर में वाराणसी हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार ने महिला समेत तीन लोगों को टक्कर मार दी। कथित तौर पर नशे में धुत चार युवकों द्वारा चलाई जा रही कार ने क ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    संवाद सूत्र, बेलीपार। वाराणसी हाईवे पर शनिवार की शाम तेज रफ्तार कार ने क्योंन्हरा गांव के पास महिला समेत तीन लोगों को टक्कर मार दी।हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। ग्रामीणों ने कार में सवार चार युवकों को पकड़कर बेलीपार पुलिस के हवाले कर दिया। आरोप है कि युवक नशे की हालत में थे।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा शनिवार शाम करीब छह बजे हुआ।शहर की ओर से कौड़ीराम जा रही तेज रफ्तार स्विफ्ट कार क्योंन्हरा गांव के पास अनियंत्रित हो गई।महावीर छपरा चौराहे से सब्जी लेकर घर लौट रही कौशल्या (पत्नी स्व. अंगनू निषाद) को कार करीब 20 मीटर तक घसीटते हुए ले गई।

    इस दौरान उनके हाथ, पैर और सिर में गंभीर चोटें आईं।बगल से गुजर रहे क्योंन्हरा गांव के रहने वाले साइकिल सवार रम्पत कार की टक्कर से सड़क पर गिर पड़े। हादसे में उनका दायां पैर फ्रैक्चर हो गया। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति भी कार की चपेट में आकर घायल हो गया।

    सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भेजा गया।हादसे के बाद भाग रहे कार सवार चार युवकों को ग्रामीणों ने घेराबंदी कर पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी।

    ग्रामीणों का आरोप है कि युवक शराब के नशे में थे और लापरवाही से कार चला रहे थे।एसपी दक्षिणी दिनेश कुमार पुरी ने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है।तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।