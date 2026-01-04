Gorakhpur News: नशे में कार चला रहे युवक ने महिला समेत तीन को मारी टक्कर, सभी गंभीर

संवाद सूत्र, बेलीपार। वाराणसी हाईवे पर शनिवार की शाम तेज रफ्तार कार ने क्योंन्हरा गांव के पास महिला समेत तीन लोगों को टक्कर मार दी।हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। ग्रामीणों ने कार में सवार चार युवकों को पकड़कर बेलीपार पुलिस के हवाले कर दिया। आरोप है कि युवक नशे की हालत में थे।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा शनिवार शाम करीब छह बजे हुआ।शहर की ओर से कौड़ीराम जा रही तेज रफ्तार स्विफ्ट कार क्योंन्हरा गांव के पास अनियंत्रित हो गई।महावीर छपरा चौराहे से सब्जी लेकर घर लौट रही कौशल्या (पत्नी स्व. अंगनू निषाद) को कार करीब 20 मीटर तक घसीटते हुए ले गई।