यूपी में कोड वर्ड से हो रहा था नशीली दवा का सौदा, छापेमारी में खुला राज

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वी यूपी में नशीली दवाओं का अवैध कारोबार तेजी से पैर पसार रहा है। युवाओं को नशे के जाल में फंसाकर मोटा मुनाफा कमाने वाले थोक व्यापारी अब दवाओं के नाम भी बदलकर बेच रहे हैं। ड्रग विभाग की छापेमारी में खुलासा हुआ है कि नशे के रूप में इस्तेमाल की जानी वाली दवा ट्रामाडोल को कोड वर्ड में लिखा और बेचा जा रहा था, ताकि विभाग की निगाहों से बचा जा सके। विक्रय पर्चों पर भी दवा के नाम की जगह कोड वर्ड ही दर्ज था।

ड्रग विभाग को सूचना मिली थी कि लखनऊ स्थित बायोहब लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड से गोरखपुर के पीपीगंज में स्थित मां वैष्णो फार्मा पर बड़े पैमाने पर नशीली दवा ट्रामाडोल भेजी गई है। शुरुआती जांच में सामने आया कि प्राक्सीवान स्पास की एक लाख से अधिक गोलियां भेजी गई थीं। जांच के दौरान 240 बाक्स मौजूद मिले। यह दवा नार्कोटिक्स सूची में दर्ज है।

पड़ताल के दौरान जब विभाग की टीम ने थोक व्यापारी के कंप्यूटर में आपूर्तिकर्ता की एंट्री चेक की, तो चौंकाने वाली बात सामने आई। लखनऊ से जिन दवाओं की आपूर्ति दिखाई गई थी, उनके नाम कंप्यूटर में दर्ज ही नहीं थे। इसके बाद अधिकारियों ने मिलते-जुलते नामों की खोज शुरू की।

इसी दौरान 'स्पोक-जी' नाम से एक कैप्सूल की एंट्री मिली, जिसकी सबसे ज्यादा बिक्री दर्ज थी, लेकिन उसकी खरीद का कोई रिकार्ड मौजूद नहीं था। टीम ने जब लखनऊ से मिले बैच नंबर को कंप्यूटर में डाला, तो पूरे मामले की गुत्थी सुलझ गई। सामने आया कि 'स्पोक-जी' नाम सिर्फ कोड वर्ड है, इसके पीछे ट्रामाडोल की बिक्री छिपाई जा रही है। मां वैष्णो फार्मा का लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है।