दिवाली धमाका: ग्राहक तलाश रहे बेहतर सामान, ई प्लेटफार्म पर छूट की भरमार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही आनलाइन बाजार में रौनक बढ़ गई है। इलेक्ट्रानिक उपकरणों से लेकर कपड़ों, मिठाइयों, खिलौनों और उपहारों तक हर वस्तु पर भारी छूट का दौर चल रहा है। ई-कामर्स कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए 60 से 70 प्रतिशत तक के आकर्षक आफर दे रही हैं। वहीं ग्राहक एक ही उत्पाद की अलग-अलग साइट पर कीमत देखकर अंतर का लाभ तलाश रहे हैं, ताकि कम दाम में बढ़िया सामान मिल सके।

दीपावली में एक ओर बाजार सज गए हैं, तो आनलाइन खरीदारी बढ़ी है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, अजियो, मिंत्रा, स्नैपडील और टाटा क्लिक जैसे प्रमुख प्लेटफार्मों पर फेस्टिव सेल (त्योहारी बिक्री) के नाम से बड़े छूट के आफर चल रहे हैं। मोबाइल, टीवी, लैपटाप जैसे इलेक्ट्रानिक उत्पादों पर सबसे अधिक छूट दी जा रही है।

फैशन के कपड़े और घरेलू सजावट की वस्तुओं पर भी ग्राहकों की रूचि देखी जा रही है। मोहद्दीपुर में रहने वाली आशा पांडेय ने बताया कि उन्होंने बच्चों के कपड़े और गिफ्ट आइटम आनलाइन खरीदे हैं, क्योंकि दुकान के मुकाबले कीमतें कम हैं। इनकी घर बैठे डिलीवरी मिल रही है।

नंदानगर के अनिल मौर्या ने बताया कि उन्होंने बताया कि छह जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज का मोबाइल फोन 13999 रुपये में मंगाया है। इसमें कंपनी की ओर से 30 प्रतिशत की छूट मिली है। कपड़ों की बिक्री में 70-75 प्रतिशत की छूट उपलब्ध है।