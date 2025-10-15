दिवाली धमाका: ग्राहक तलाश रहे बेहतर सामान, ई प्लेटफार्म पर छूट की भरमार
दीपावली के आगमन के साथ, ऑनलाइन बाजार आकर्षक छूटों से गुलजार है। ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ों और उपहारों पर भारी बचत का लाभ उठा रहे हैं, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म 70% तक की छूट दे रहे हैं। अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट जैसी साइटों पर त्योहारी बिक्री जोरों पर है, जिससे स्थानीय बाजारों पर असर पड़ रहा है क्योंकि ग्राहक कम कीमतों पर बेहतर उत्पादों की तलाश कर रहे हैं।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही आनलाइन बाजार में रौनक बढ़ गई है। इलेक्ट्रानिक उपकरणों से लेकर कपड़ों, मिठाइयों, खिलौनों और उपहारों तक हर वस्तु पर भारी छूट का दौर चल रहा है। ई-कामर्स कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए 60 से 70 प्रतिशत तक के आकर्षक आफर दे रही हैं। वहीं ग्राहक एक ही उत्पाद की अलग-अलग साइट पर कीमत देखकर अंतर का लाभ तलाश रहे हैं, ताकि कम दाम में बढ़िया सामान मिल सके।
दीपावली में एक ओर बाजार सज गए हैं, तो आनलाइन खरीदारी बढ़ी है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, अजियो, मिंत्रा, स्नैपडील और टाटा क्लिक जैसे प्रमुख प्लेटफार्मों पर फेस्टिव सेल (त्योहारी बिक्री) के नाम से बड़े छूट के आफर चल रहे हैं। मोबाइल, टीवी, लैपटाप जैसे इलेक्ट्रानिक उत्पादों पर सबसे अधिक छूट दी जा रही है।
फैशन के कपड़े और घरेलू सजावट की वस्तुओं पर भी ग्राहकों की रूचि देखी जा रही है। मोहद्दीपुर में रहने वाली आशा पांडेय ने बताया कि उन्होंने बच्चों के कपड़े और गिफ्ट आइटम आनलाइन खरीदे हैं, क्योंकि दुकान के मुकाबले कीमतें कम हैं। इनकी घर बैठे डिलीवरी मिल रही है।
नंदानगर के अनिल मौर्या ने बताया कि उन्होंने बताया कि छह जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज का मोबाइल फोन 13999 रुपये में मंगाया है। इसमें कंपनी की ओर से 30 प्रतिशत की छूट मिली है। कपड़ों की बिक्री में 70-75 प्रतिशत की छूट उपलब्ध है।
यह भी पढ़ें- UP के इस जिले में धनतेरस पर रजिस्ट्री दफ्तरों में दिखेगा खरीदारी का उत्सव, एडवांस में बुक कराए जा रहे स्लॉट
दुपट्टा, कुर्ता सेट,बच्चों के कपड़े इत्यादि की बिक्री में तरह- तरह के आफर मिल रहे हैं। मिठाइयां और ड्राईफ्रूट गिफ्ट पैक भी आनलाइन खूब बिक रहे हैं। कई कंपनियां ब्याज मुक्त ईएमआइ और कैश बैक जैसी सुविधाएं भी दे रही हैं। घंटाघर में कपड़ों के थोक व्यापारी राजेश निभानी ने बताया कि आनलाइन सेल से स्थानीय बाजारों पर भी असर पड़ा है।
लोग पसंद के अनुसार कपड़े मंगा रहे हैं। लोग सस्ते में बढ़ियां सामान खरीदना चाहते हैं। गोलघर के मोबाइल विक्रेता संजय जायसवाल ने बताया कि बड़ी ई-कामर्स कंपनियों की छूट नीति से ग्राहक दो हिस्सों में बंट गए हैं। कुछ लोग दुकानों में सामान देखकर खरीद रहे हैं, तो छूट के चक्कर में आनलाइन कंपनियों पर विकल्प तलाश रहे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।