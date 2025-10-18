दीपावली का उपहार: ग्रामीण क्षेत्रों में 20 प्रतिशत कम किराये पर चलेंगी मुख्यमंत्री जनता सेवा बसें, आने-जाने वालों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांव से शहर आवागमन करने वाले लोगों को दीपावली का शानदार उपहार दिया है। अब गांव और कस्बे के लोग 20 प्रतिशत कम किराये पर रोडवेज की बस से यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री की पहल पर शासन ने प्रदेश में ग्रामीण अंचल (ग्रामीण क्षेत्र) में कम किराये पर मुख्यमंत्री जनता सेवा के रूप में बसों का संचालन करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जनता सेवा जिला मुख्यालयों से अधिकतम 100 किमी तक संचालित होंगी। रात के समय इनका ठहराव गांवों में ही होगा। ताकि, गांव के लोगों को सहूलियत मिल सके।

परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक (संचालन) अनिल कुमार ने 17 अक्टूबर को इस आशय का दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। उन्होंने सभी क्षेत्रीय प्रबंधक, सेवा प्रबंधक और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को पत्र लिखकर शासन के इस निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए निर्देशित कर दिया है।

प्रधान प्रबंधक ने कहा है कि वर्तमान में ग्रामीण अंचलों में मुख्यमंत्री जनता सेवा (कम किराया) के रूप में बसों को संचालित करने की आवश्यकता है। आठ लाख किमी पूर्ण कर चुकी बसों को ही जनता सेवा (कम किराया) के रूप में प्रयुक्त किया जाना है, जिससे जनता को सुविधा के साथ ही अनधिकृत रूप से संचालित निजी वाहनों पर भी प्रतिबंध लग सकता है।

निर्णय लिया गया है कि 20 प्रतिशत कम किराये पर ग्रामीण अंचलों से आरंभ होकर जिला मुख्यालय तक मुख्यमंत्री जनता सेवा बसों का संचालन किया जाएगाा। सिंगल क्रू (एक चालक व एक परिचालक) वाली मुख्यमंत्री जनता सेवा जिला मुख्यालय से अधिकतम 100 किमी मार्ग तक ही संचालित होगी।

अंतिम फेरा में बस का ठहराव गांव में ही सुनिश्चित किया जाएगा। कम किराये की बसों (जनता सेवा) का कलर कोड पिछले माह में संचालित कराई गई मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा के अनुरूप ही होगा। मार्ग पर पड़ने वाले स्टापेज एवं गंतव्य स्थान का बोर्ड सफेद रंग पर लाल से लिखा जाएगा।

प्रधान प्रबंधक ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे मुख्यमंत्री जनता सेवा (कम किराया) बसों को मानक के अनुसार शीघ्र संचालित संचालित किए जाने के लिए अपने क्षेत्र के मार्गों का चयन कर परिवहन निगम के मेल पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।