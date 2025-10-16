Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दीपावली पर ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाएंगे फैंसी फर्नीचर, धनतेरस के दिन लेंगे डिलीवरी

    By Prabhat Pathak Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 12:57 PM (IST)

    धनतेरस पर बर्तन और ज्वेलरी के साथ फर्नीचर की खरीदारी का भी चलन बढ़ गया है। इस बार डाइनिंग टेबल, झूला और लकड़ी के मंदिर जैसे फैंसी फर्नीचर की मांग है। लोग घरों को सजाने के लिए नए फर्नीचर के ऑर्डर दे रहे हैं, जिनमें बेड, डाइनिंग टेबल और सोफे शामिल हैं। ग्राहकों को खरीदारी पर आकर्षक छूट भी मिल रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    शोरूम में सजे फर्नीचर के सामान। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। धनतेरस पर बर्तन, ज्वेलरी के साथ ही फर्नीचर की खरीदारी करने की भी परंपरा बढ़ी है। कई घरों में लोग पुराने फर्नीचर को बदलकर नया लेते हैं। इसके लिए वह धनतेरस से एक माह पूर्व ही आर्डर व एडवांस देकर प्री-बुकिंग करा लेते हैं और धनतेरस के दिन डिलीवरी लेते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस बार भी शहर के विभिन्न फर्नीचर की दुकानों पर डाइनिंग टेबल, झूला, लकड़ी का मंदिर व कंसोल मिरर समेत फैंसी फर्नीचर की मांग है, जिसे लोग धनतेरस पर अपने घर ले जाकर ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाएंगे।

    इस बार दीपावली में लोग अपने घरों की शोभा बढ़ाने के लिए लोगाें ने नए-नए फर्नीचर के आर्डर दिए हैं। बेड, डाइनिंग टेबल, झूला, रिक्लाइनर सोफा, झूला व गार्डेन फर्नीचर भी लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। कारोबारी धनतेरस को देखते हुए ग्राहकों को खरीदारी करने पर आकर्षक छूट भी दे रहे हैं।

    इसके अलावा आउटडोर फर्नीचर इनमें खासतौर से झूला और गार्डेन चेयर शामिल हैं के भी कारोबारियों को खूब आर्डर मिल रहे हैं। फर्नीचर वाल आर्ट भी इस बार घरों की खूबसूरती में चार-चांद लगाएंगे। इसके अलावा शहर के कई फर्नीचर के शो-रूम पर इम्पोर्टेड व इंडियन वाल आर्ट्स भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।

    फर्नीचर कारोबारी जफर खान ने बताया कि फर्नीचर कारोबारियों ने भी लोगों को लुभाने के लिए नए-नए डिजाइन के सोफा, आलमारी, कुर्सी, डाइनिंग टेबल की विशाल रेंज बाजार में उतारी है। साथ ही खरीदारी पर आकर्षक छूट भी दे रहे हैं। इस समय जहां लोगों को कार्नर सोफा अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, वहीं सागवान की लकड़ी का बना हुआ सोफा, बेड, टेबल और कुर्सी के साथ ही नए डिजाइन के पांच व सात सीटर सोफा के आर्डर भी खूब बुक हो रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- Silver Rate Today 2025: चांदी से भी कम मूल्य पर खरीदे सोने का सिक्का, वह भी एकदम खरा

    कारोबारी विशाल ने बताया कि धनतेरस को देखते हुए हमने पहले से ही तैयारी कर रखी है। पहली बार ग्राहकों के लिए रिक्लाइनर सोफा की रेंज लेकर आए हैं, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। कई लोगों ने प्री-बुकिंग भी करा ली है। ताकि धनतेरस के दिन डिलीवरी लेंगे।

    फर्नीचर कारोबारी राजेश कुमार के अनुसार ग्राहकों को उनकी पसंद के कोई भी फर्नीचर लेने पर आकर्षक छूट दिया जा रहा हैं। इनमें 25-40 प्रतिशत तक की छूट शामिल हैं। कार्नर सोफा, कारविंग साेफा की इस बार अधिक मांग हैं। धनतेरस को देखते हुए लोगों ने प्री-बुकिंग करा रखी है, जिसकी डिलीवरी वह शनिवार को धनतेरस पर लेंगे।