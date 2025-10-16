Silver Rate Today 2025: चांदी से भी कम मूल्य पर खरीदे सोने का सिक्का, वह भी एकदम खरा

प्रभात कुमार पाठक, जागरण गोरखपुर। यदि आप धनतेरस पर सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं और बजट अनुमति नहीं दे रहा है तो परेशान न हो। इस बार सर्राफा बाजार ने अपनी यह इच्छा पूरी करने के लिए चांदी से भी कम मूल्य पर सोने का सिक्का देने की विशेष तैयारी की है। यानी सिर्फ 1500 रुपये खर्च कर सोने का सिक्का घर ले जा सकते हैं वह भी एकदम खरा।

आभूषण की दुकानों पर धनतेरस पर बिक्री के लिए इस बार 100 मिलीग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के सोने के सिक्के उपलब्ध हैं, जिसकी खरीदारी आप अपने बजट के अनुसार कर सकते हैं। आमतौर पर धनतेरस पर चांदी के पुराने विक्टोरिया वाले सिक्के तथा लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति की खरीदने की परंपरा रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से लोगों ने सोना खरीदना शुरू कर दिया है। धनतेरस के बहाने लोग सोने की खरीदारी करते हैं, क्योंकि इसमें निवेश सुरक्षित माना जाता है। चूंकि सोने-चांदी दोनों की कीमतों में इस बार तेजी है यही वजह है कि इस बार सर्राफा कारोबारियों ने चांदी के साथ-साथ सोने के तरह-तरह के कम वजन वाले आभूषण व सिक्के बाजार में उतारे हैं।

जो लोगों की बजट में आसानी से फिट बैठ सकें। ऐश्प्रा जेम्स एंड ज्वेल्स के निदेशक अनूप सराफ ने बताया कि चांदी के पूजा के बर्तनों के साथ-साथ तमाम लोगों ने लगन के मद्देनजर शगुन के तौर पर आभूषणों की प्री-बुकिंग करा रखी है। ताकि बाद में डिलीवरी ले सकें। धनतेरस को खास बनाने के लिए इस बार हल्के वजन के आभूषण सोने के कील व नोज पिन उपलब्ध है। इसके अलावा हीरे के आभूषणों की तरफ भी लोगों का रुझान बढ़ रहा है।

परंपरा जेम्स एंड ज्वेल्स के निदेशक संजय अग्रवाल ने बताया कि लाल रंग लिए रोज गोल्ड पालिस वाले सोने व डायमंड की ज्वेलरी की मांग इन दिनों काफी बढ़ी हैं। आने वाले शादी-विवाह के सीजन को देखते हुए लोग गेरुआ कलर की गोल्ड ज्वेलरी व ह्वाइट गोल्ड में इटैलियन चेन की तरफ भी आकर्षित हो रहे हैं। धनतेरस के मद्देनजर 15 से 50 ग्राम वजन के सोने से निर्मित महालक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां ग्राहकों को काफी लुभा रही हैं।

सोने के आभूषण खरीदने से पहले हालमार्क जरूर देखें कश्मीर ज्वेलर्स के राजेश सराफ ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों की तुलना में ग्राहक इस बार हल्के वजन का सामान मांग रहे हैं। ग्राहकों से अपील है कि सोने के सामान खरीदने से पहले हालमार्क जरूर देखें। दीपावली के त्योहार पर शहर में अनेक उद्यमी और कारोबारी अपने स्टाफ को चांदी के सिक्के बतौर गिफ्ट प्रदान करते हैं, इसलिए इस बार त्योहार से बहुत उम्मीद है।

जयपुर व आगरा से आ रही चांदी शहर के सराफा कारोबारियों के यहां भाव में तेजी के कारण चांदी की किल्लत हो गई है। इसलिए कारोबारी जयपुर व आगरा से चांदी मंगा रहे हैं। कारोबारियों का कहना है कि भुगतान करने पर भी तुरंत चांदी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। कम से एक सप्ताह का समय लग रहा है। धनतेरस पर चांदी की किल्लत होने से चांदी के सिक्के व आभूषण मांग के सापेक्ष आधे ही उपलब्ध हो पा रहे हैं।



बाजार में सस्ते में उपलब्ध सोने-चांदी के सिक्के