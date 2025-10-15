Bank Holidays: 19 से 23 अक्टूबर के बीच चार दिन बंद रहेंगे बैंक, इसी हफ्ते निपटा ले जरुरी काम
गोरखपुर में अगले सप्ताह त्योहारों के चलते बैंक कई दिन बंद रहेंगे। 19 से 23 अक्टूबर के बीच, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और रविवार के कारण बैंक चार दिन बंद रहेंगे। इस दौरान ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं के लिए केवल 21 अक्टूबर का दिन मिलेगा। इसलिए अपने जरूरी काम समय से निपटा लें।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बैंक संबंधी कोई काम अगर पेंडिंग है तो अभी से इसकी तैयारी कर लें। अगले सप्ताह त्योहार की वजह से बैंक कई दिन बंद रहेंगे। रविवार, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की वजह से 19 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच चार दिन बैंक बंद रहेंगे।
इस बीच केवल 21 अक्टूबर को ही बैंक खुले रहेंगे। यूपी बैंक इंप्लाई यूनियन के जिलाध्यक्ष आशुतोष सिंह ने बताया कि रविवार की वजह से 19 अक्टूबर को, दीपावली की वजह से 20 अक्टूबर को, गोवर्धन पूजा की वजह से 22 अक्टूबर को और भैया दूज और चित्रगुप्त पूजा की वजह से 23 अक्टूबर को बैंक बंद रहेंगे।
बकाया नहीं जमा करने पर आवंटन निरस्त फिर भी जमे आवंटी
राप्तीनगर आवासीय योजना प्रथम चरण में करोड़ों का बकाया नहीं देने पर 22 आवंटियों के भूखंडों का आवंटन निरस्त होने के बाद भी वे वहीं कब्जा जमाए हैं। मंगलवार को गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की प्रवर्तन टीम कब्जा खाली कराने पहुंची तो कुछ ने दीवाली का पर्व होने का हवाला देते हुए मोहलत मांगी तो कुछ ने दो-चार दिन में बकाया जमा करने का दावा किया।
इस पर प्राधिकरण की टीम मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सभी को सात दिन की मोहलत देकर लौट आई। जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन सिंह का कहना है कि तय समय के भीतर बकाया नहीं जमा करने या कब्जा नहीं खाली करने पर संबंधित आवंटियों पर सख्ती की जाएगी और पुलिस बल के सहयोग से कब्जा खाली कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि संबंधित आवंटियों को लंबे समय से मोहलत दी जा रही है। लेकिन, आवंटियों ने बकाया नहीं जमा किया जिस पर सख्ती का निर्णय किया गया है। टीम सभी के घर दस्तक देने के साथ ही अब जिनका आवंटन निरस्त हो गया है, उनसे संबंधित भूखंड और फ्लैट को खाली कराएगी। इन संपत्तियों की फिर से नीलामी की जाएगी।
