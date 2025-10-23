दिवाली में कार्बाइड बम से जली आंख, डॉक्टर बोले- चली गई रोशनी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीपावली की खुशी में सस्ता के चक्कर में कार्बाइड बम ने आंखों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। एम्स गोरखपुर के नेत्र रोग विभाग में 25 से ज्यादा रोगी पहुंचे हैं। पटाखे और कार्बाइड बम के कारण इनकी आंखों को गंभीर नुकसान पहुंचा है।

इनमें से पांच को ज्यादा दिक्कत है। इनकी आंखों में कार्निया प्रत्यारोपण की भी नौबत आ सकती है। डाक्टरों का मानना है कि कार्बाइड बम से आंखों को नुकसान पहुंचाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। कई लोग निजी अस्पतालों में चले गए हैं तो कई नेपाल के भैरहवां में जाकर उपचार करा रहे हैं।

एम्स के नेत्र रोग विभाग में कुशीनगर के बलवारी पट्टी निवासी 17 वर्षीय शिराज अंसारी को लेकर स्वजन पहुंचे। जांच में दाईं आंख की रोशनी जाने के प्रमाण मिले। पुतली सफेद हो चुकी है। स्वजन ने बताया कि शिराज कार्बाडइ बम चला रहा था। कुशीनगर के 20 वर्षीय पंकज कुमार की आंख में कार्बाइड बम के कारण गंभीर चोट लगी है। महावीर छपरा निवासी 17 वर्षीय विनय कुमार की आंख भी प्रभावित हुई है।



सौ रुपये में घर-घर बना रहे बम

कार्बाइड बम भले ही अंधापन दे रहा है लेकिन खासकर युवा इसे घर में ही बनाने में जुटे हैं। प्लास्टिक की बाेतल या पाइप, आसानी से उपलब्ध कार्बाइड, पानी और रसोई गैस लाइटर की सहायता से वह बम बना रहे हैं। प्लास्टिक की पाइप या बोतल में भरे कैल्शियम कार्बाइड में जैसे ही पानी मिलाया जाता है तो एसिटिलीन गैस बनने लगती है।