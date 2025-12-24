'तुम जैसों की वजह से चालान कट जाता है'...चालक ने दिव्यांग को बस में चढ़ने से रोका, पीड़ित ने सीएम योगी से लगाई गुहार
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। यात्रियों की सेवा के लिए तत्पर रहने का दावा करने वाले परिवहन निगम का तंत्र उस समय संवेदनहीनता की हद पार कर गया, जब 90 प्रतिशत दिव्यांग ओम प्रकाश शुक्ला को चालक ने 'लंगड़ा' कहकर बस में चढ़ने से रोक दिया।
कहा कि आपको ले जाने पर चालान हो जाता है। इलाज के लिए निकले दिव्यांग की गुहार, अपमान और बेरुखी के शोर में दबकर रह गई। दुर्व्यवहार से आहत यात्री ने मुख्यमंत्री के एक्स हैंडल पर आपबीती बताते हुए न्याय की गुहार लगाई है।
देवरिया, रुद्रपुर के रहने वाले ओम प्रकाश शुक्ला ने बताया कि वह दवा लेने गोरखपुर आए थे। शाम करीब पांच बजे वह गोरखपुर बस स्टेशन पर पहुंचे। रुद्रपुर जाने वाली बस संख्या यूपी 53 एफटी 8891 के परिचालक से चलने की अनुमति मांगी।
परिचालक ने हामी भर दी, लेकिन जैसे ही ओम प्रकाश बस में चढ़ने लगे, चालक ने उन्हें बैठाने से साफ इनकार कर दिया। पीड़ित के अनुसार चालक ने यह कहकर उन्हें अपमानित किया कि रास्ते में उतारने के दौरान पुलिस चालान काट देती है और गालियां देती है, इसलिए वह 'ऐसे यात्रियों' को नहीं बैठाएगा।
ओम प्रकाश बार-बार गिड़गिड़ाते रहे, अपनी दिव्यांगता और मजबूरी बताते रहे, लेकिन चालक का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने स्टेशन कार्यालय में शिकायत की, पर वहां भी किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। थक-हार कर वे पीछे से आने वाली दूसरी बस में किसी तरह सवार हुए।
रात करीब आठ बजे रुद्रपुर के खजुहा टाउन स्थित अपने घर पहुंच पाए। घटना का वीडियो एक्स पर डालते हुए उन्होंने प्रकरण की शिकायत मुख्यमंत्री से की है। गोरखपुर डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेश चन्द्र ने कहा कि मामले की जांच होगी। चालक का निष्कासन होगा। बस का संचालन भी रोक दिया जाएगा।
