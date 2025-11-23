Language
    District Level Talent Search Examination-2025: प्रतिभा खोज परीक्षा आज, 10 हजार विद्यार्थी होंगे शामिल

    By Prabhat Pathak Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 07:17 AM (IST)

    गोरखपुर में जिला स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा-2025 का आयोजन रविवार को आठ केंद्रों पर किया जाएगा, जिसमें दस हजार से अधिक विद्यार्थी भाग लेंगे। परीक्षा में सुबह 10:30 बजे तक प्रवेश लेना होगा, जिसके लिए प्रवेश पत्र अनिवार्य है। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र को बाइक या स्कूटी और अन्य विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए जाएंगे।

    जनपद के आठ केंद्रों पर आयोजित हो रही परीक्षा। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मेधावी विद्यार्थियों की प्रतिभा के उत्साहवर्धन के लिए हर वर्ष की भांति ‘जिला स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा-2025’ का आयोजन रविवार को जिले के आठ परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा में दस हजार से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। प्रतिभागीयों को सुबह 10:30 बजे तक केंद्र के भीतर प्रवेश लेना होगा। बिना प्रवेश पत्र के किसी भी विद्यार्थी को केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह 11 बजे से प्रारंभ होगी।

    प्रतियोगिता के आयोजक उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष व भारतीय युवक संघ के अध्यक्ष आदित्य प्रताप सिंह ‘आगू’ ने बताया कि परीक्षा के लिए शहरी क्षेत्र में आरपीएम एकेडमी सिविल लाइंस, एचपी चिल्ड्रेन्स एकेडमी सिविल लाइन व राजकीय ए डी कन्या इंटर कॉलेज बैंक रोड को केंद्र बनाया गया है।

    ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्र से नवल्स एकेडमी उनवल, आरपीएम एकेडमी कौड़ीराम, नवलस एकेडमी सहजनवा, हेरिटेज स्कूल बरडाड़ व मुरारी इंटर कालेज को केंद्र बनाया गया है। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने वाले छात्र-छात्रा को बाइक या स्कूटी पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाएगी। वहीं, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने वाले मेधावियों को क्रमश: 21 हजार व 16 हजार का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके साथ हर वर्ग से 20-20 बच्चों को सांत्वना पुरस्कार भी दिया जाएगा। केंद्र के भीतर प्रवेश सुबह 10 बजे से प्रारंभ हो जाएगा।-विज्ञप्ति