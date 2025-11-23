District Level Talent Search Examination-2025: प्रतिभा खोज परीक्षा आज, 10 हजार विद्यार्थी होंगे शामिल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मेधावी विद्यार्थियों की प्रतिभा के उत्साहवर्धन के लिए हर वर्ष की भांति ‘जिला स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा-2025’ का आयोजन रविवार को जिले के आठ परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा में दस हजार से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। प्रतिभागीयों को सुबह 10:30 बजे तक केंद्र के भीतर प्रवेश लेना होगा। बिना प्रवेश पत्र के किसी भी विद्यार्थी को केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह 11 बजे से प्रारंभ होगी।



प्रतियोगिता के आयोजक उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष व भारतीय युवक संघ के अध्यक्ष आदित्य प्रताप सिंह ‘आगू’ ने बताया कि परीक्षा के लिए शहरी क्षेत्र में आरपीएम एकेडमी सिविल लाइंस, एचपी चिल्ड्रेन्स एकेडमी सिविल लाइन व राजकीय ए डी कन्या इंटर कॉलेज बैंक रोड को केंद्र बनाया गया है।