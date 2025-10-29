देवरिया की बस ने 90 तो गोरखपुर की बाइक ने 79 बार तोड़ा नियम, अब यातायात विभाग ने लिया यह एक्शन

जितेन्द्र पाण्डेय, जागरण गोरखपुर। शहर की सड़कों पर दौड़ रही बाइक, कार और बसें यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही हैं। चालकों की लापरवाही का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 10 महीने में 48 हजार से अधिक वाहनों के खिलाफ यातायात नियम तोड़ने पर पांच से अधिक बार चालान काटा गया है। इनमें कई वाहन ऐसे हैं, जिनका चालान रिकार्ड तोड़ स्तर तक पहुंच चुका है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यातायात विभाग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, 97 वाहन ऐसे हैं जिनका चालान 50 बार से भी ज्यादा कटा है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाला मामला गोरखपुर की एक बाइक (यूपी 53 डीसी 8120) का है, जिसका 79 बार चालान काटा गया है। वहीं देवरिया की एक बस (यूपी 52 टी 3290) ने 90 बार तो दूसरी बस (यूपी 52 टी 3705) ने भी नियमों की अनदेखी में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसके खिलाफ 71 बार चालान दर्ज हुआ है।

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि बार-बार चालान के बावजूद इन वाहनों के मालिक नियमों का पालन करने को तैयार नहीं हैं। इन दोनों वाहनों के अलावा यूपी 53 टी 2373 नंबर की गाड़ी का 67 बार, यूपी 52 टी 1314 का 70 बार, यूपी 53 एपटी 7510 का 63, यूपी 52 एटी 5359 का 64 बार, यूपी 52 एटी 1668 का 75 बार चालान कट चुका है।