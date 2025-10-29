Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देवरिया की बस ने 90 तो गोरखपुर की बाइक ने 79 बार तोड़ा नियम, अब यातायात विभाग ने लिया यह एक्शन

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 03:59 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में देवरिया की एक बस ने 90 बार और गोरखपुर की बाइक ने 79 बार यातायात नियमों का उल्लंघन किया। इसके बाद यातायात विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए भारी जुर्माना लगाया है और लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जितेन्द्र पाण्डेय, जागरण गोरखपुर। शहर की सड़कों पर दौड़ रही बाइक, कार और बसें यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही हैं। चालकों की लापरवाही का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 10 महीने में 48 हजार से अधिक वाहनों के खिलाफ यातायात नियम तोड़ने पर पांच से अधिक बार चालान काटा गया है। इनमें कई वाहन ऐसे हैं, जिनका चालान रिकार्ड तोड़ स्तर तक पहुंच चुका है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यातायात विभाग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, 97 वाहन ऐसे हैं जिनका चालान 50 बार से भी ज्यादा कटा है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाला मामला गोरखपुर की एक बाइक (यूपी 53 डीसी 8120) का है, जिसका 79 बार चालान काटा गया है। वहीं देवरिया की एक बस (यूपी 52 टी 3290) ने 90 बार तो दूसरी बस (यूपी 52 टी 3705) ने भी नियमों की अनदेखी में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसके खिलाफ 71 बार चालान दर्ज हुआ है।

    विभागीय अधिकारियों ने बताया कि बार-बार चालान के बावजूद इन वाहनों के मालिक नियमों का पालन करने को तैयार नहीं हैं। इन दोनों वाहनों के अलावा यूपी 53 टी 2373 नंबर की गाड़ी का 67 बार, यूपी 52 टी 1314 का 70 बार, यूपी 53 एपटी 7510 का 63, यूपी 52 एटी 5359 का 64 बार, यूपी 52 एटी 1668 का 75 बार चालान कट चुका है।

    ये सभी बड़े वाहन है। इनके अलावा 20 छोटे वाहन भी है जिनका 55 से अधिक बार चालान कटा है। लगातार मिल रहे ऐसे मामलों के बाद यातायात विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। सभी ऐसे वाहनों की सूची तैयार कर परिवहन विभाग को भेज दी गई है। विभाग ने एक हजार पन्ने वाहनों की सूची के साथ एक पत्र भी लिखा है, जिसमें सिफारिश की गई है कि इन वाहनों का परमीट, आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) तत्काल निरस्त किया जाए, ताकि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। ये सभी वाहन बार-बार यातायात नियमों को तोड़ रहे है और सूचना देने के बाद भी इनके मालिक नहीं आ रहे है।

    यह भी पढ़ें- नारायणी नदी पर 854 मीटर लंबे पुल को रेलवे की हरी झंडी, जोड़ेगा गोरखपुर-वाल्मीकिनगर डबल लाइन

    अक्टूबर 2024 से शुरू हुई कार्रवाई
    यातायात विभाग ने अक्टूबर 2024 से पांच बार से अधिक चालान कटने वाले 30 वाहनों की सूची तैयार परिवहन विभाग को भेजा था। इसमें कई ऐसे वाहन भी शामिल थे, जिनका 20 बार से अधिक चालान कटा था। इसके बाद यातायात विभाग लगातार ऐसे वाहनों की सूची तैयार आरटीओ के पास परमीट समेत डीएल निरस्त करने के लिए भेज रहा है। लेकिन परिवहन विभाग ने अब तक सिर्फ 15 वाहनों पर प्रभावी कार्रवाई की है। शेष वाहनों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

    पांच बार से अधिक बार चालान कटने वाले वाहनों की सूची पूर्व में परिवहन विभाग को भेजी गई है। पत्र के माध्यम से यह सिफारिश भी की गई है कि नियमानुसार इन वाहनों का परमीट व आरसी और चालकों का डीएल निरस्त किया जाए। यह सूची तत्काली एसपी यातायात द्वारा भेजी गई थी। अभी क्या स्थिति है, इसके लिए पत्र भेजकर रिपोर्ट ली जाएगी। यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

    -

    -राज कुमार पाण्डेय, एसपी यातायात