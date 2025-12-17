आज प्रमुख जन गोष्ठी व हिंदू सम्मेलन में मिलेगा होसबाले का पाथेय, तीन दिवसीय प्रवास होगा समाप्त

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का गोरखपुर में तीन दिन का प्रवास बुधवार को सम्पन्न हो जाएगा। अंतिम दिन वह शहर के तीन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इन सभी कार्यक्रमों में स्वयंसेवकों और विचार परिवार से जुड़े लोगों को उनका पाथेय प्राप्त होगा। बुधवार की शाम सरकार्यवाह होसबाले गोरखपुर से प्रस्थान होगा।

निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक बुधवार की सुबह सात बजे सरकार्यवाह सरस्वती विद्या मंदिर आर्यनगर में स्वयंसेवकों की एक बैठक को संबोधित करेंगे। इस दौरान स्वयंसेवकों के बीच उनका बौद्धिक (संबोधन) होगा। प्रांत पदाधिकारियों और प्रमुख कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में होने वाली बैठक का उद्देश्य हिंदू सम्मेलन सहित शताब्दी वर्ष के अन्य आयोजनों को सफल बनाने के लिए स्वयंसेवकों में ऊर्जा भरना होगा।