    आज प्रमुख जन गोष्ठी व हिंदू सम्मेलन में मिलेगा होसबाले का पाथेय, तीन दिवसीय प्रवास होगा समाप्त

    By Rakesh Rai Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 07:45 AM (IST)

    राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का तीन दिवसीय गोरखपुर प्रवास आज समाप्त हो जाएगा। वे शहर में तीन कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जि ...और पढ़ें

    मगहर में संत कबीर की समाधि पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले (दायें से तीसरे) व अन्य : जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का गोरखपुर में तीन दिन का प्रवास बुधवार को सम्पन्न हो जाएगा। अंतिम दिन वह शहर के तीन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इन सभी कार्यक्रमों में स्वयंसेवकों और विचार परिवार से जुड़े लोगों को उनका पाथेय प्राप्त होगा। बुधवार की शाम सरकार्यवाह होसबाले गोरखपुर से प्रस्थान होगा।

    निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक बुधवार की सुबह सात बजे सरकार्यवाह सरस्वती विद्या मंदिर आर्यनगर में स्वयंसेवकों की एक बैठक को संबोधित करेंगे। इस दौरान स्वयंसेवकों के बीच उनका बौद्धिक (संबोधन) होगा। प्रांत पदाधिकारियों और प्रमुख कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में होने वाली बैठक का उद्देश्य हिंदू सम्मेलन सहित शताब्दी वर्ष के अन्य आयोजनों को सफल बनाने के लिए स्वयंसेवकों में ऊर्जा भरना होगा।

    सुबह 10 बजे वह गोरखपुर क्लब पहुंचेंगे और प्रमुख जन गोष्ठी में शामिल होंगे। इस आयोजन में 500 से अधिक प्रमुख जन को संघ की ओर से आमंत्रित किया गया है। गोष्ठी की अध्यक्षता सिंधी समाज के चोइथ राम पाहूजा करेंगे। गोष्ठी का विषय 'संघ की 100 वर्ष की यात्रा और भविष्य की दिशा' होगा। दोपहर बाद दो बजे होसबाले खोराबार खेल मैदान जाएंगे, जहां उन्हें श्रीराम बस्ती मालवीय नगर के तत्वावधान में आयोजित हिंदू सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप मेंं शामिल होना है।

    सम्मेलन की अध्यक्षता सेवानिवृत्त अपर जिला जज प्रभाकर मिश्र करेंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में चौरी चौरा क्षेत्र के राजधानी गांव में स्थापित आध्यात्म योग साधना आश्रम के स्वामी सच्चिदानंद मौजूदगी रहेगी। हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति इस सम्मेलन को आयोजित कर रही है। इसमें हिस्सा लेने के लिए अधिक से अधिक लोगों को आमंत्रित कर रही है। आयोजन समिति सम्मेलन में 5000 से अधिक लोगों को जुटाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है।