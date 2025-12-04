Language
    युवती को प्रेमी संग पकड़कर ग्रामीणों ने पुलिस को सौंपा, पंचायत के बाद मंदिर में हुई शादी

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 08:55 AM (IST)

    एक गाँव में, ग्रामीणों ने एक युवती और उसके प्रेमी को आपत्तिजनक हालत में पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। बाद में, पंचायत ने मामले में हस्तक्षेप किया और दोनो ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    संवाद सूत्र, पीपीगंज। एक गांव में युवती के स्वजन ने उसे प्रेमी संग मंगलवार को पकड़ लिया और पीपीगंज पुलिस को सौंप दिया। बालिग होने के चलते पुलिस ने दोनों के स्वजन को थाने बुलाया। करीब दो घंटे तक चली पंचायत के बाद दोनों के स्वजन शादी कराने की सहमती दी। फिर देर शाम स्थानीय मंदिर में युवक और युवती ने शादी करा दी गई।

    मंगलवार को युवती घर से विद्यालय में पढ़ने के लिए गई थी। बगल के गांव का प्रेमी युवक भी उसके पीछे पहुंच गया। इसके बाद दोनों बाइक से गांव किनारे एक मकान पर पहुंचे और बातचीत कर रहे थे। इसी बीच युवती के स्वजन वहां पहुंच गए और दोनों को साथ में पकड़ लिए। फिर पुलिस को सूचना देकर बुलाया।

    इधर, थाने ले जाने के बाद पुलिस ने जब युवक और युवती से पूछताछ की तो दोनों ने खुद को बालिग बताते हुए शादी करने की इच्छा जतायी। वहीं युवती के स्वजन उसे घर ले जाने से इंकार कर थाने से चले गए। बाद में पुलिस ने दोनों के स्वजन को थाने बुलाया और बातचीत की। जिसके बाद युवक और युवती की शादी कराने का निर्णय लिया।

    थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि युवक और युवती दोनों बालिग हैं। दोनों परिवारों की सहमति के बाद उन्हें साथ भेज दिया गया। मंदिर में विवाह होने की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई है।