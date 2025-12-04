युवती को प्रेमी संग पकड़कर ग्रामीणों ने पुलिस को सौंपा, पंचायत के बाद मंदिर में हुई शादी

संवाद सूत्र, पीपीगंज। एक गांव में युवती के स्वजन ने उसे प्रेमी संग मंगलवार को पकड़ लिया और पीपीगंज पुलिस को सौंप दिया। बालिग होने के चलते पुलिस ने दोनों के स्वजन को थाने बुलाया। करीब दो घंटे तक चली पंचायत के बाद दोनों के स्वजन शादी कराने की सहमती दी। फिर देर शाम स्थानीय मंदिर में युवक और युवती ने शादी करा दी गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंगलवार को युवती घर से विद्यालय में पढ़ने के लिए गई थी। बगल के गांव का प्रेमी युवक भी उसके पीछे पहुंच गया। इसके बाद दोनों बाइक से गांव किनारे एक मकान पर पहुंचे और बातचीत कर रहे थे। इसी बीच युवती के स्वजन वहां पहुंच गए और दोनों को साथ में पकड़ लिए। फिर पुलिस को सूचना देकर बुलाया।