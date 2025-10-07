गोरखपुर के गोड़धोइया नाला की जद में आए लोगों को मिला अल्टीमेटम, 2-3 दिन में तोड़ें निर्माण

गोरखपुर में गोड़धोइया नाला निर्माण में 76 लोगों द्वारा निर्माण नहीं हटाने पर प्रशासन सख्त हो गया है। एसडीएम सदर ने निरीक्षण कर भवन स्वामियों को दो-तीन दिनों में निर्माण हटाने की चेतावनी दी है। अमृत 2.0 के तहत 495.24 करोड़ की लागत से नाला जीर्णोद्धार का 75% काम पूरा हो चुका है जिसे जल्द पूरा करने का लक्ष्य है।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोड़धोइया नाला निर्माण के जद में आए 76 लाेगों ने रजिस्ट्री कराने के बावजूद अपना निर्माण नहीं तोड़ा है।एसडीएम सदर के नेतृत्व में टीम ने मौके पर निरीक्षण किया और इन सभी लोगों को दो से तीन में निर्माण को खुद ही तोड़ लेने की अपील की।

साथ ही अल्टीमेटम दिया कि अगर दो-तीन में इसे भवन स्वामी स्वयं नहीं तोड़ते हैं तो प्रशासन उसे ध्वस्त कर देगा। वर्षा ऋतु के खत्म होने को देखते हुए जल निगम ने गोड़धोइया नाला निर्माण की कवायद शुरू कर दी है।

अमृत 2.0 कार्यक्रम के तहत 495.24 करोड़ की लागत से गोड़धोइया नाला का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। करीब 75 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। वर्षा ऋतु की शुरुआत के साथ इसे रोक दिया गया था। वहीं, अब इसकी शुरुआत की जा रही है। इसी क्रम में सोमवार को एसडीएम सदर दीपक गुप्ता ने जल निगम के इंजीनियरों के साथ बशारतपुर क्षेत्र के आदित्यपुरी एवं शक्तिनगर मुहल्लों में कई घरों में जाकर भवन स्वामियों से वांछित चौड़ाई में निर्माण हटाने की अपील की। यह भी चेताया कि इसी सप्ताह काम शुरू नहीं किया तो प्रशासन स्वयं निर्माण तोड़ेगा।