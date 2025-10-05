यूपी में बुलडोजर एक्शन पर ये क्या बोल गए संजय सिंह, भाजपा ज्वॉइन करने को लेकर भी कह दी बड़ी बात

राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गोरखपुर में केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए बचत उत्सव को जनता को गुमराह करने का तरीका बताया। उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी को लेकर सरकार की आलोचना की और कहा कि इससे महंगाई बढ़ी है। उन्होंने कोयले और कागज पर टैक्स बढ़ाने को चपत उत्सव करार दिया।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने रविवार को गोरखपुर में केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ‘बचत उत्सव’ के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है। नोटबंदी से न तो काला धन खत्म हुआ और न ही जाली नोटों पर रोक लगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तमाम आर्थिक दावों को खोखला बताते हुए कहा कि आम आदमी को राहत देने के बजाय महंगाई बढ़ाई गई है।

संजय सिंह ने कहा कि जीएसटी को आर्थिक क्रांति बताया गया, लेकिन दरअसल यह जनता पर आर्थिक बोझ साबित हुआ। पहले 5 प्रतिशत कर को बढ़ाकर 28 प्रतिशत तक कर दिया गया, फिर भी एक देश–एक टैक्स का सपना अधूरा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने आठ साल में जनता को महंगाई की आग में झोंक दिया और जीएसटी के नाम पर 127 लाख करोड़ रुपये वसूले। अब ‘बचत उत्सव’ की आड़ में जनता को भ्रमित किया जा रहा है।

सांसद ने कहा कि सरकार ने कोयले पर टैक्स बढ़ाकर बिजली और भवन निर्माण को महंगा कर दिया, जबकि कागज पर टैक्स 12 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। यह बचत नहीं, बल्कि ‘चपत उत्सव’ है। उन्होंने दावा किया कि बजट के बाद कोई भी वस्तु सस्ती नहीं हुई है।

बरेली की हालिया घटना पर संजय सिंह ने कहा कि यह सरकार की गहरी साजिश है, जिसमें निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी की 16 सदस्यीय टीम 7 अक्टूबर को बरेली जाएगी और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर वास्तविक स्थिति का जायजा लेगी।

उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाना ताकत का नहीं, अन्याय का प्रतीक है। पंचायत चुनावों पर फोकस प्रदेश की राजनीतिक स्थिति पर बोलते हुए संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी फिलहाल पंचायत चुनावों पर फोकस कर रही है। पिछली बार 83 सीटें जीतने के बाद पार्टी ने संगठन को और मजबूत किया है। आगे विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति अलग से बनाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि जो लोग मुझे जानते हैं, वे जानते हैं कि मैं कभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो सकता। भाजपा सरकार ने मुझे 183 दिन जेल में रखा, लेकिन इससे मेरे हौसले कमजोर नहीं हुए। मैं जनता के मुद्दों पर हमेशा आवाज उठाता रहूंगा।