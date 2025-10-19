हमसफर एक्सप्रेस में विजिलेंस के हत्थे चढ़े कोच अटेंडेंट और टीटीई, यात्रियों से कर रहे थे अवैध वसूली

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर की विजिलेंस टीम ने आनंदविहार से गोरखपुर आ रही 12596 नंबर की हमसफर एक्सप्रेस में भ्रष्टाचार का मामला उजागर किया है। शुक्रवार की रात गोंडा से गोरखपुर के बीच विजिलेंस के छापे में टिकट चेकिंग स्टाफ (टीटीई) और कोच अटेंडेंट बिना टिकट यात्रियों से अवैध वसूली करते पकड़े गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वे बिना टिकट यात्रियों से 15 सौ रुपये लेकर आनंदविहार से गोरखपुर तक की यात्रा करा रहे थे। छापे के दौरान कोच अटेंडेंट फरार हो गया। विजिलेंस टीम ने भ्रष्टाचार के मामले में तीन कोचों में पकड़े गए टीटीई और कोच अटेंडेंट के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति कर दी है।

जानकारों के अनुसार विजिलेंस टीम को हमसफर में लगातार अनियमितता की शिकायत मिल रही थी। टीम ने शिकायत को आधार मानकर छापेमारी की। टीम रात में ही गोंडा जंक्शन पहुंच गई थी। ट्रेन के पहुंचते ही टीम कोचों में चढ़ गई। कोच नंबर बी- 16 और 18 में बिना टिकट यात्री बैठे मिले।

यात्रियों ने बताया कि उन्होंने कोच अटेंडेंट को 15-15 सौ रुपये आनलाइन भुगतान किया है। बिना टिकट यात्री खाली बर्थों पर पर यात्रा कर रहे थे। जबकि, आरएसी और वेटिंग टिकट के यात्रियों को बर्थ नहीं आवंटित की गई थी। वे इधर-उधर भटक रहे थे। विजिलेंस ने बिना टिकट यात्रियों से जुर्माना के रूप में लगभग 12 हजार रुपये वसूले।

कोच नंबर बी- 13 और 15 में भी टीटीई की अनुमति से बड़ी संख्या में बिना टिकट यात्री बैठे थे। विजिलेंस ने इन यात्रियों से जुर्माना के रूप में साढ़े पांच हजार रुपये की वसूली की। इसके अलावा ट्रेन साइड वेंडिंग (टीएसवी) के मैनेजर के पास से निर्धारित से 30 हजार रुपये अधिक की धनराशि बरामद की गई।