    हमसफर एक्सप्रेस में विजिलेंस के हत्थे चढ़े कोच अटेंडेंट और टीटीई, यात्रियों से कर रहे थे अवैध वसूली

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 07:42 AM (IST)

    गोरखपुर में, विजिलेंस टीम ने हमसफर एक्सप्रेस में छापा मारकर टीटीई और कोच अटेंडेंट को अवैध वसूली करते पकड़ा। वे बिना टिकट यात्रियों से पैसे लेकर यात्रा करा रहे थे। यात्रियों से जुर्माना वसूला गया और कोच अटेंडेंट के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई। त्योहारों के दौरान ट्रेनों में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, जिससे यात्रियों का शोषण हो रहा है।

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर की विजिलेंस टीम ने आनंदविहार से गोरखपुर आ रही 12596 नंबर की हमसफर एक्सप्रेस में भ्रष्टाचार का मामला उजागर किया है। शुक्रवार की रात गोंडा से गोरखपुर के बीच विजिलेंस के छापे में टिकट चेकिंग स्टाफ (टीटीई) और कोच अटेंडेंट बिना टिकट यात्रियों से अवैध वसूली करते पकड़े गए।

    वे बिना टिकट यात्रियों से 15 सौ रुपये लेकर आनंदविहार से गोरखपुर तक की यात्रा करा रहे थे। छापे के दौरान कोच अटेंडेंट फरार हो गया। विजिलेंस टीम ने भ्रष्टाचार के मामले में तीन कोचों में पकड़े गए टीटीई और कोच अटेंडेंट के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति कर दी है।

    जानकारों के अनुसार विजिलेंस टीम को हमसफर में लगातार अनियमितता की शिकायत मिल रही थी। टीम ने शिकायत को आधार मानकर छापेमारी की। टीम रात में ही गोंडा जंक्शन पहुंच गई थी। ट्रेन के पहुंचते ही टीम कोचों में चढ़ गई। कोच नंबर बी- 16 और 18 में बिना टिकट यात्री बैठे मिले।

    यात्रियों ने बताया कि उन्होंने कोच अटेंडेंट को 15-15 सौ रुपये आनलाइन भुगतान किया है। बिना टिकट यात्री खाली बर्थों पर पर यात्रा कर रहे थे। जबकि, आरएसी और वेटिंग टिकट के यात्रियों को बर्थ नहीं आवंटित की गई थी। वे इधर-उधर भटक रहे थे। विजिलेंस ने बिना टिकट यात्रियों से जुर्माना के रूप में लगभग 12 हजार रुपये वसूले।

    कोच नंबर बी- 13 और 15 में भी टीटीई की अनुमति से बड़ी संख्या में बिना टिकट यात्री बैठे थे। विजिलेंस ने इन यात्रियों से जुर्माना के रूप में साढ़े पांच हजार रुपये की वसूली की। इसके अलावा ट्रेन साइड वेंडिंग (टीएसवी) के मैनेजर के पास से निर्धारित से 30 हजार रुपये अधिक की धनराशि बरामद की गई।

    पूछताछ में पता चला कि कोच नंबर बी- 05 में कोच अटेंडेंट ने उनके पास पैसा छिपाकर रखा था। त्योहारों में हमसफर ही नहीं दिल्ली के अलावा पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात आदि से आने वाली ट्रेनों में भ्रष्टाचार बढ़ गया है।

    ट्रेनों में चल रहे टिकट चेकिंग स्टाफ, कोच अटेंडेंट और वेंडर आदि मजबूर यात्रियों का फायदा उठा रहे हैं। वे गोरखपुर आने वाले व बिहार जाने वाले लोगों को एसी कोचों में बिना टिकट यात्रा करा रहे हैं। बदले में अवैध रूप से मनमाना वसूली कर रहे हैं। दीपावली और छठ पर्व के दौरान ट्रेनों का टिकट नहीं मिल रहा। बोगियों में पैर रखने की जगह नहीं है।