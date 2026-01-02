मकर संक्रांति पर 15 जनवरी को बाबा के चरणों में खिचड़ी चढ़ाएंगे CM योगी, गोरखनाथ मंदिर में तैयारियां तेज

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मकर संक्रांति मनाने की तिथि को लेकर चला आ रहा असमंजस समाप्त हो गया है। गोरखनाथ मंदिर सहित पूरे शहर में यह पर्व 15 जनवरी को शास्त्रसम्मत तरीके से मनाया जाएगा। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त में बाबा गोरखनाथ के चरणों में खिचड़ी चढ़ाकर नाथपीठ की त्रेता युग से चली आ रही परंपरा को आगे बढ़ाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गोरखनाथ मंदिर में इसे लेकर जोरशोर से तैयारी शुरू हो गई है। मंदिर प्रबंधन 14 और 15 जनवरी दोनों दिन को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी कर रहा है। प्रबंधन का मानना है कि खिचड़ी चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला 14 जनवरी से ही शुरू हो जाएगा और 15 जनवरी तक चलेगा। मुख्य द्वार से खिचड़ी चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं का प्रवेश होगा और यज्ञशाला द्वार से उनके बाहर निकलने की व्यवस्था रहेगी।

कब पड़ रही मकर संक्रांति? मंदिर प्रबंधन से जुड़े डा. प्रदीप कुमार राव ने बताया कि शास्त्रों के अनुसार वर्ष 2026 की मकर संक्रांति शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082, माघ कृष्ण द्वादशी को पड़ रही है। सूर्य का धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी की रात्रि नौ बजकर 38 मिनट पर होगा।