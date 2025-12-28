Language
    गोरखपुर में लगने वाले खिचड़ी मेले की तैयारियों की CM योगी ने की समीक्षा, बोले- श्रद्धालुओं की सुरक्षा शीर्ष प्राथमिकता

    By Ashish Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 09:06 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मकर संक्रांति पर लगने वाले खिचड़ी मेले की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा औ ...और पढ़ें

    सीएम योगी ने की गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेला की तैयारियों की समीक्षा।

    डिजिटल डेस्क, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मकर संक्रांति से लेकर माहभर से अधिक समय तक गोरखनाथ मंदिर परिसर में चलने वाले खिचड़ी मेला में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा और सहूलियत शीर्ष प्राथमिकता होनी चाहिए। इसे लेकर तय समय सीमा में सभी तैयारियों का पूर्ण होना संतोषजनक है। फिर भी प्रशासन और सभी संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है कि वह अपने से संबंधित कार्यों की परख करते रहें।

    सीएम योगी रविवार देर शाम, गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति पर लगने वाले विश्व प्रसिद्ध पारंपरिक खिचड़ी मेला की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर के सभाकक्ष में अधिकारियों के साथ हुई बैठक में विभिन्न विभागों की तरफ से खिचड़ी मेला को लेकर की जा रही तैयारियों की जानकारी ली और सभी व्यवस्थाओं के पूर्ण होने पर संतोष व्यक्त किया।

    इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खिचड़ी मेला से न सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश वरन बिहार, नेपाल से लगायत देश-दुनिया के सनातन मतावलंबियों की आस्था जुड़ी है। इसके दृष्टिगत श्रद्धालुओं को बेहतरीन सुविधाएं मिलनी चाहिए।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि खिचड़ी मेला, गोरखपुर के विकास की ब्रांडिंग का भी महत्वपूर्ण अवसर होगा। प्रशासन का प्रयास होना चाहिए कि मेले में जो भी श्रद्धालु आएं वह गोरखपुर के प्रति अविस्मरणीय सकारात्मक छवि अपने मन में संजोकर जाएं।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन के अलावा श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए सुदृढ़ सड़कों, शौचालय, साफ सफाई, अलाव आदि की भी व्यवस्था में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए।

    उन्होंने कहा कि यह भी ध्यान रखा जाए कि खिचड़ी मेले में आने वाला कोई भी श्रद्धालु खुले में न सोये, उसे निकट के रैन बसेरों में सम्मानपूर्वक आवासित कराया जाए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी रैन बसेरों में पर्याप्त बिस्तर, कंबल तथा सफाई आदि की व्यवस्था बेहतर हो।

    पुलिस को सुरक्षा और सतर्कता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वाहन पार्किंग स्थल में खड़े हों, वाहन स्टैण्ड पर प्रकाश एंव साफ सफाई की व्यवस्था हो।

    सीएम योगी ने कहा कि खिचड़ी मेला के लिए श्रद्धालुओं को गांव-गांव तक परिवहन की सुविधा, रेलवे की तरफ से अलग अलग स्टेशनों से मेला स्पेशल ट्रेनों के संचलन की जानकारी का पर्याप्त प्रचार प्रसार कराया जाए।