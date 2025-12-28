CM योगी बोले- गोरखपुर का विरासत गलियारा बनेगा सिटी डेवलपमेंट प्लान का आदर्श मॉडल

Language
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 08:42 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में निर्माणाधीन विरासत गलियारा का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना सिटी डेवलपमेंट प्लान का मॉडल बनेगी ...और पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि धर्मशाला बाजार से पांडेयहाता तक बन रहा विरासत गलियारा सिटी डेवलपमेंट प्लान का मॉडल बनेगा।

    विरासत गलियारा की प्रगति वहां के लोगों के चेहरे के चमक के रूप में दिख रही है। लोगों के चेहरे की यह चमक और प्रसन्नता, अफवाह फैलाने वालों को जवाब है।

    सीएम योगी ने यह बातें 555.56 करोड़ रुपये की लागत से 3.50 किमी की लंबाई में धर्मशाला बाजार से पाण्डेयहाता तक निर्माणाधीन सड़क चौड़ीकरण की परियोजना ‘विरासत गलियारा’ का निरीक्षण करने के बाद मीडियाकर्मियों से बातचीत में कहीं।

    रविवार शाम उन्होंने विरासत गलियारा के तहत पाण्डेयहाता, नखास चौक के पास और अलीनगर में रुककर निर्माण की प्रगति जानी। इस दौरान उन्होंने ड्राइंग मैप व ले आउट का भी अवलोकन किया और जरूरी निर्देश दिए।

    मुख्यमंत्री को बताया गया कि 2.20 किमी तक निर्माण पूरा हो गया है और 1.30 किमी की लंबाई में कार्य शेष है। इस पर मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य तेज करने और गुणवत्ता पर खास जोर देने के निर्देश कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए।

    चेतावनी भी दी कि इसमें किसी भी तरह की लापरवाही अक्षम्य होगी। कहा कि समय पर काम पूरा न होने को भी लापरवाही माना जाएगा।

    उन्होंने मार्ग पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करने और तारों को अंडरग्राउंड करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ध्यान रखा जाय कि कहीं भी पानी लगने की समस्या न आने पाए। साथ ही नाले पर समतल स्लैब डालें जाएं ताकि इसका इस्तेमाल फुटपाथ के रूप में हो सके।

    बंधु सिंह कामर्शियल कॉम्प्लेक्स व मल्टीलेवल पार्किंग का भी सीएम ने लिया जायजा

    विरासत गलियारा का निरीक्षण करने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घंटाघर में करीब 28 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे बंधु सिहं कामर्शियल कॉम्प्लेक्स व मल्टीलेवल पार्किंग का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कामर्शियल कॉम्प्लेक्स व मल्टीलेवल पार्किंग के ले आउट और ड्राइंग मैप का अवलोकन करने के बाद निर्मित सभी तलों का भ्रमण कर निर्माण को भी देखा।

    इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि यहां अमर बलिदानी बंधु सिंह की मूर्ति के लिए भी जगह रखी जाए।

    ऐसी व्यवस्था रहे कि पहले से होते रहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी प्रभाव न आने पाए। मुख्यमंत्री ने कामर्शियल कॉम्प्लेक्स और मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण में तेजी लाते हुए समय सीमा के अंदर पूर्ण करने के निर्देश दिए।