सीएम के निशाने पर सेतु निगम के अधिकारी, विरासत गलियारा के प्रभावितों को मिलेगी दुकान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पांच महीने में निर्माण कार्यों की दूसरी बार स्थिति देखने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेतु निगम और लोक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी) के लापरवाह अधिकारियों पर खूब बरसे। ट्रांसपोर्टनगर से पैडलेगंज की तरफ सिक्सलेन फ्लाईओवर के निर्माण में देर होने पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई और मैनपावर व संसाधन बढ़ाकर जल्द से जल्द काम पूरा करने को कहा। विरासत गलियारा में प्रभावित दुकानदारों के लिए कामर्शियल काम्प्लेक्स बनाने के निर्देश दिए। साथ ही पथ प्रकाश की व्यवस्था ठीक करते हुए निर्माण के दौरान सुरक्षा के बेहतर इंतजाम के लिए कहा।

बिहार चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर वापस आए मुख्यमंत्री ने मंगलवार शाम पैडलेगंज की तरफ से ट्रांसपोर्टनगर की तरफ बन रहे सिक्सलेन फ्लाईओवर और सिक्सलेन सड़क को देखा। मुख्यमंत्री को बताया गया कि फ्लाईओवर का निर्माण जनवरी 2026 तक पूरा करना है। इस पर उन्होंने लक्षित समय तक कार्य पूरा करने की कड़ी चेतावनी देने के साथ ही कहा कि पिलर पर स्लैब डालते समय सुरक्षा बेहतर हो। फ्लाईओवर और नीचे के सर्विस रोड पर भ्ज्ञी प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।



अयोध्या की तर्ज पर कराएं सुंदरीकरण

मुख्यमंत्री ने कहा कि फ्लाईओवर के पिलर के नीचे की खाली जगह का अयोध्या की तरह सुंदरीकरण कराया जाए। सड़क का स्लोप नाले की तरफ किया जाए। नाले पर जगह-जगह सड़क से कनेक्ट जाली लगाई जाए ताकि पानी के साथ कूड़ा नालियों में न जाने पाए। उन्होंने फ्लाईओवर के नीचे सड़क के दोनों तरफ ड्रेन और नालों के ऊपर स्लैब डालने का कार्य अधिकतम एक माह में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सर्विस रोड और नालों के अलाइनमेंट पर विशेष ध्यान देने की नसीहत भी दी और कहा कि किसी भी दशा में जलजमाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने सड़क के दोनों तरफ नालों का भी निरीक्षण किया।

चेतावनी भी दी कि गुणवत्ता में किसी भी तरह की लापरवाही अक्षम्य होगी। योगी पांडेयहाता चौराहा, घंटाघर, हजारीपुर और जटाशंकर चौराहा पर रुके। वह सबसे पांडेयहाता चौराहा पहुंचे। शिवम टावर के पास ड्राइंग मैप देखने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि गलियारा निर्माण की जद में जितने भी मकान और दुकान आए हैं, उनका मुआवजा हर हाल में दिया जाना सुनिश्चित होना चाहिए।