गोरखपुर में निरीक्षण के दौरान अधिकारियों पर बरसे CM योगी, अयोध्या की तर्ज पर सुंदरीकरण कराने के दिए निर्देश

दुर्गेश त्रिपाठी, गोरखपुर। विकास वरीयता है, तो नागरिकों की सुविधा प्राथमिकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपने दौरे से बिना कहे यह संदेश दिया। विकास परियोजनाओं के निरीक्षण के दौरान अफसरों को गोरक्षनगरी का सुंदरीकरण अयोध्या की तर्ज पर कराने को कहा, तो वहीं पार्षदों से संवाद कर प्रभावितों की पीड़ा भी जानी। सुनियोजित विकास के साथ प्रभावित दुकानदारों के लिए कमर्शियल काम्प्लेक्स बनवाने सहित स्थानीय लोगों को उचित मुआवजा देने का निर्देश दिया।

पांच महीने में निर्माण कार्यों की दूसरी बार स्थिति देखने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़क की ढलान नाले की तरफ की जाए। नाले पर जगह-जगह सड़क से जुड़ी जाली लगाई जाए, ताकि पानी के साथ कूड़ा नालियों में न जाने पाए।

उन्होंने फ्लाईओवर के नीचे सड़क के दोनों तरफ नालों के ऊपर स्लैब डालने का कार्य अधिकतम एक माह में पूर्ण करने के निर्देश दिए। सर्विस रोड और नालों के अलाइनमेंट पर विशेष ध्यान देने की ताकीद भी दी। कहा कि किसी भी दशा में जलभराव नहीं होना चाहिए। उन्होंने सड़क के दोनों तरफ नालों का भी निरीक्षण किया।

सेतु निगम और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के लापरवाह अधिकारियों पर सीएम खूब बरसे। ट्रांसपोर्टनगर से पैडलेगंज की तरफ सिक्सलेन फ्लाईओवर के निर्माण में देरी पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। मैनपावर व संसाधन बढ़ाकर जल्द से जल्द काम पूरा करने को कहा।

विरासत गलियारा में प्रभावित दुकानदारों के लिए कमर्शियल काम्प्लेक्स बनाने के साथ ही पथ प्रकाश की व्यवस्था ठीक करते हुए निर्माण के दौरान सुरक्षा के बेहतर इंतजाम करने को कहा। बिहार चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में रोडशो कर लौटे मुख्यमंत्री ने पैडलेगंज से ट्रांसपोर्टनगर की तरफ बन रहे सिक्सलेन फ्लाईओवर और सिक्सलेन सड़क को देखा। मुख्यमंत्री को बताया गया कि फ्लाईओवर का निर्माण जनवरी 2026 तक पूरा करना है।

इस पर उन्होंने लक्षित समय तक कार्य पूरा करने की कड़ी चेतावनी देने के साथ ही कहा कि पिलर पर स्लैब डालते समय सुरक्षा बेहतर हो। फ्लाईओवर और नीचे की सर्विस रोड पर भी प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। जगेसर पासी चौराह पर निरीक्षण के बाद योगी ने पार्षदों से बात की।

उन्होंने कहा कि जिनका भी मकान चौड़ीकरण में प्रभावित हो रहा है। उन्हें उचित मुआवजा मिले इसे सुनिश्चित करें। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो तत्काल बताएं। मुख्यमंत्री ने जगेसर पासी चौराहे से शुक्ला मेडिकल स्टोर तक करीब 80 मीटर लंबाई में नाले का सड़क से ऊंचा होने के मामले का संज्ञान लिया। अधिकारियों को नाले को सड़क के लेबल में करने का निर्देश दिया। ताकि जलनिकासी सुनिश्चित हो सके।

विरासत गलियारा में सभी प्रभावितों को दें मुआवजा विरासत गलियारा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी पांडेयहाता चौराहा, घंटाघर, हजारीपुर और जटाशंकर चौराहे पर रुके। वह सबसे पहले पांडेयहाता चौराहा पहुंचे। शिवम टावर के पास ड्राइंग मैप देखने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि गलियारा निर्माण की जद में जितने भी मकान और दुकानें आयी हैं, उनका मुआवजा हर हाल में दिया जाना सुनिश्चित होना चाहिए। कोई भी छूटना नहीं चाहिए।