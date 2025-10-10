CM योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में प्रो. यूपी सिंह को दी भावभीनी श्रद्धांजलि, परिजनों से की बातचीत
गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रो. यूपी सिंह को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने प्रो. सिंह के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके परिवारजनों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने प्रो. सिंह के व्यक्तित्व और कार्यों को याद करते हुए गोरक्षपीठ के लिए उनके समर्पण को सराहा। श्रद्धांजलि सभा में विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के पूर्व अध्यक्ष और पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. यूपी सिंह की स्मृति में गुरुवार की शाम गोरखनाथ मंदिर के पर्यटन सुविधा केंद्र परिसर में श्रद्धांजलि अर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रो. सिंह के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उन्हें भावभीन श्रद्धांजलि दी। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए गुरु श्रीगोरक्षनाथ से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने उनके स्वजन से आत्मीय संवाद किया और उनसे जुड़े अपने संस्मरणों की चर्चा करते हुए व्यक्तित्व व कृतित्व को याद किया।
कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री गुरुवार की शाम ही गोरखपुर पहुंचे। मंदिर परिसर में प्रवेश के साथ वह सबसे पहले श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उन्होंने कुछ देर प्रो. यूपी सिंह के पुत्रगण गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. विजय कृष्ण सिंह सिंह, यूपी कालेज के आचार्य प्रो. राजीव कृष्ण सिंह और अन्य स्वजन से अपनत्व की भावना से अनौपचारिक संवाद किया। प्रो. सिंह के व्यक्तित्व के विविध आयामों की चर्चा की। साथ ही गोरक्षपीठ तथा महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की सेवा के लिए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की।
प्रो. सिंह का पिछली 27 सितंबर को निधन हो गया था। वह वर्ष 2018 से अंतिम सांस लेने तक महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष रहे। अध्यापन कार्य में आने के बाद से ही उनका पूरा जीवन गोरक्षपीठ और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को समर्पित रहा। वह उन विशेष लोगों में शामिल रहे, जिन्हें गोरक्षपीठ के लगातार तीन पीठाधीश्वरों (महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवेद्यनाथ व योगी आदित्यनाथ) के सानिध्य में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ।
सांगठनिक कौशल के धनी प्रो. सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघचालक और विद्या भारती में भी विविध पद दायित्वों का पूरी कुशलता व समर्पण भाव के साथ निवर्हन किया था। प्रो. सिंह के निधन की सूचना पर योगी ने 28 सितंबर को भी गोरखपुर आकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी थी। गुरुवार को श्रद्धांजलि अर्पण कार्यक्रम में एक बार फिर उनका आगमन हुआ।
यह भी पढ़ें- UP News: मुख्यमंत्री योगी ने की कानून-व्यवस्था की समीक्षा, उपद्रवियों से पूरी सख्ती से निपटने का दिया निर्देश
श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे पूर्वांचल के गण्यमान्य
प्रो. यूपी सिंह के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जनसेवा, शिक्षा, चिकित्सा, व्यवसाय क्षेत्र से जुड़ी विभूतियों सहित समाज के सभी वर्गों के लोगों की सहभागिता दिखी। उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों में शामिल रहे- प्रदेश सरकार के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, विधायक फतेह बहादुर सिंह, विपिन सिंह व प्रदीप शुक्ला, राज्यसभा के पूर्व सदस्य जयप्रकाश निषाद, पूर्व विधायक संत प्रसाद, भाजपा के महानगर संयोजक राजेश गुप्ता, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. के रामचंद्रा रेड्डी, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति डा. सुरिंदर सिंह, मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर की कुलपति प्रो. शोभा गौड़, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलसचिव डा. प्रदीप कुमार राव, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारु चौधरी, पूर्व महापौर अंजू चौधरी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. रजनीकांत पांडेय, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद जुड़ी संस्थाओं से गोरख प्रताप सिंह, धर्मेंद्र सिंह, प्रमथ नाथ मिश्र, डा. शैलेंद्र प्रताप सिंह, रामजन्म सिंह, डा. राजेंद्र भारती, प्रो. ओपी सिंह, डा. अरुण प्रताप सिंह, डा. सुधीर अग्रवाल, संदीप कुमार, अनिल प्रकाश सिंह, हरेंद्र यादव, खुशी श्रीवास्तव, डीएस अजीथा, विश्वविद्यालय के शिक्षकगण प्रो. राजवंत राव, प्रो. संजय बैजल, प्रो. विनोद सिंह, प्रो. एनबी सिंह, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. राजशरण शाही, उमा श्रीवास्तव, व्यापारी नेता पुष्पदंत जैन, अरुणेश शाही, राज्य उर्दू अकादमी के पूर्व अध्यक्ष चौधरी कैफुलवरा, फूलचंद प्रसाद गुप्त, डा. अवधेश अग्रवाल, डा. राजीव श्रीवास्तव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक रमेश, पृथ्वीराज सिंह, डा. महेंद्र अग्रवाल, शेषनाथ सिंह, अजय नारायण, सुरजीत, बैरिस्टर आदि।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।