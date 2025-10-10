CM योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में प्रो. यूपी सिंह को दी भावभीनी श्रद्धांजलि, परिजनों से की बातचीत

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के पूर्व अध्यक्ष और पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. यूपी सिंह की स्मृति में गुरुवार की शाम गोरखनाथ मंदिर के पर्यटन सुविधा केंद्र परिसर में श्रद्धांजलि अर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रो. सिंह के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उन्हें भावभीन श्रद्धांजलि दी। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए गुरु श्रीगोरक्षनाथ से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने उनके स्वजन से आत्मीय संवाद किया और उनसे जुड़े अपने संस्मरणों की चर्चा करते हुए व्यक्तित्व व कृतित्व को याद किया।

कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री गुरुवार की शाम ही गोरखपुर पहुंचे। मंदिर परिसर में प्रवेश के साथ वह सबसे पहले श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उन्होंने कुछ देर प्रो. यूपी सिंह के पुत्रगण गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. विजय कृष्ण सिंह सिंह, यूपी कालेज के आचार्य प्रो. राजीव कृष्ण सिंह और अन्य स्वजन से अपनत्व की भावना से अनौपचारिक संवाद किया। प्रो. सिंह के व्यक्तित्व के विविध आयामों की चर्चा की। साथ ही गोरक्षपीठ तथा महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की सेवा के लिए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की।

प्रो. सिंह का पिछली 27 सितंबर को निधन हो गया था। वह वर्ष 2018 से अंतिम सांस लेने तक महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष रहे। अध्यापन कार्य में आने के बाद से ही उनका पूरा जीवन गोरक्षपीठ और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को समर्पित रहा। वह उन विशेष लोगों में शामिल रहे, जिन्हें गोरक्षपीठ के लगातार तीन पीठाधीश्वरों (महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवेद्यनाथ व योगी आदित्यनाथ) के सानिध्य में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ।