UP News: मुख्यमंत्री योगी ने की कानून-व्यवस्था की समीक्षा, उपद्रवियों से पूरी सख्ती से निपटने का दिया निर्देश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली से पहले प्रदेश में संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के साथ ही शरारती तत्वों की निगरानी का कड़ा निर्देश दिया है। कहा कि त्योहार पर कहीं भी व्यापारियों के उत्पीड़न की शिकायत न मिले। शांति व्यवस्था व सौहार्द बना रहे, इसके लिए पुलिस व प्रशासन के अधिकारी पूरी तत्परता बरतें।

योगी ने उपद्रवियों व शरारती तत्वों से पूरी सख्ती से निपटने की बात भी दोहराई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस वर्ष की दीपावली स्वदेशी की भावना के साथ मनाई जाए। उन्होंने कहा कि ‘स्वदेशी हो दीपावली’ केवल एक नारा नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत और सशक्त उत्तर प्रदेश की दिशा में सामूहिक संकल्प है।

मुख्यमंत्री ने गोरखपुर से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून-व्यवस्था व त्योहारों की तैयारियों की समीक्षा के दौरान कानपुर व बरेली पुलिस की तत्परता की प्रशंसा भी की। अयोध्या में विस्फोट की घटना का संज्ञान लिया और तेज गति से राहत कार्य का निर्देश दिया। उन्होंने इंटरनेट मीडिया की निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया।

कहा, फेक अकाउंट से भ्रामक सूचनाएं प्रसारित कर माहौल खराब करने का प्रयास करने वालों पर कठोर कार्रवाई हो।मुख्यमंत्री ने कहा कि धनतेरस, अयोध्या दीपोत्सव, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई-दूज, देवोत्थान एकादशी, वाराणसी देव दीपावली व छठ महापर्व के दौरान सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर पूरी सतर्कता बरती जाए।

शांति, सुरक्षा व सुशासन के दृष्टिगत यह समय संवेदनशील है। वरिष्ठ अधिकारी पिछले अनुभवों से सीख लें। पुलिस-प्रशासन समेत पूरी टीम यूपी 24 घंटे अलर्ट रहे। माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों से पुलिस सख्ती से निपटा जाए।

कहा, दीपावली पर मां लक्ष्मी व मां काली की प्रतिमा स्थापित किए जाने की भी परंपरा है। अधिकारी प्रतिमा स्थापना कराने वाली संस्थाओं/समितियों से संवाद करें। प्रतिमाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप हों, जिससे किसी भी संभावित दुर्घटना को रोका जा सके। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती रहे। डीएम व एसएसपी/एसपी यह सुनिश्चित करें कि कहीं से भी व्यापारियों के उत्पीड़न की शिकायत न आए।

योगी ने कहा कि अधिकारी व्यवस्था बनाने में व्यापारियों का सहयोग लें और उन्हें अपेक्षित सहयोग दें। पटाखों के अवैध भंडारण व बिक्री पर कठोर कार्रवाई की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि पटाखों की दुकान/गोदाम आबादी से दूर हो। जहां पटाखा बाजार में दमकल वाहनों की पर्याप्त व्यवस्था रहे। पुलिस बल की सक्रियता भी बनी रहे। पटाखों की दुकानें खुले स्थान पर लगें। पटाखा कारोबारियों को लाइसेंस/एनओसी समय से जारी कर दिया जाए।

योगी ने कहा कि त्योहार पर शरारती तत्व दूसरे संप्रदाय के लोगों को अनावश्यक उत्तेजित करने की कुत्सित कोशिश कर सकते हैं, ऐसे मामलों पर नजर रखी जाए। यह भी सुनिश्चित करें कि बाजारों में जाम न लगे। किसी भी अप्रिय घटना की सूचना पर डीएम-एसपी खुद मौके पर पहुंचे। संवेदनशील प्रकरणों में वरिष्ठ अधिकारी लीड करें।

अयोध्या दीपोत्सव व वाराणसी में देव-दीपावली के मौकों पर सुरक्षा व भीड़ प्रबंधन पहले से बेहतर रहे। सभी पर्व व त्योहार ‘स्वच्छता व सुरक्षा’ के मानक पर आयोजित हो। इसके लिए नगर विकास व पंचायती राज विभाग विशेष प्रयास करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि नदियां और जलाशय दूषित न हों। घाटों की साफ-सफाई समय से हो जाए।