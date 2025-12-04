सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी महंत रामदास को श्रद्धांजलि, बोले- मानव जीवन के कल्याण का धर्म है सनातन

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गोला तहसील क्षेत्र के मदरिया सिद्धपीठ में दिवंगत महंत रामदास को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महंत रामदास को नमन करते हुए कहा कि सनातन धर्म मानव जीवन के कल्याण और उद्धार का धर्म है। उन्होंने कहा कि महंत रामदास आजीवन सनातन और वैदिक परंपरा के लिए समर्पित रहे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मदरिया सिद्धपीठ के महंत रहे रामदास का विगत दिनों निधन हो गया था। बुधवार को गोरखपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धपीठ पहुंचकर उनके चित्र पर श्रद्धा के पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महंत रामदास ने अपना पूरा जीवन सनातन परंपरा की सेवा को समर्पित कर दिया। उनका गोरक्षपीठ से पांच दशकों से गहरा जुड़ाव रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ वर्षों पूर्व मदरिया सिद्धपीठ आगमन पर उन्हें महंत रामदास का भौतिक सानिध्य प्राप्त हुआ था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाने में महंत जी का योगदान हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने सदैव लोगों को सनातन मूल्यों और भारत के प्रति आस्थावान बनने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने उम्मीद व्यक्त की कि मदरिया सिद्धपीठ के वर्तमान महंत श्रीशदास अपने पूज्य गुरुदेव के पदचिन्हों पर चलते हुए उनके मूल्यों व आदर्शों के अनुरूप सनातन की सेवा करते रहेंगे।

महंत रामदास को श्रद्धांजलि देने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदरिया सिद्धपीठ में विधि विधान से पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर चिल्लूपार के विधायक राजेश त्रिपाठी, भाजपा नेता हरिकेश राम त्रिपाठी, अमरदीप त्रिपाठी, मनीष नायक सहित बड़ी संख्या में मदरिया सिद्धपीठ से जुड़े श्रद्धालु उपस्थित रहे।