    CM योगी ने पार्क में बच्चों को दुलारा, चॉकलेट दी तो खुश होकर सभी एक साथ बोले- थैंक्यू महाराज जी...

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 08:50 PM (IST)

    रविवार को गोरखपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंबेडकर पार्क में बच्चों से मुलाकात की। हेलिकॉप्टर से उतरते ही उन्होंने पार्क गेट पर जमा बच ...और पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रविवार को आंबेडकर पार्क में सैर सपाटे पर आए बच्चों की खुशी उस वक्त देखते बनी जब देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री खुद उनसे मिलने पहुंच गए।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से स्नेहाशीष और चॉकलेट पाकर बच्चे बेहद प्रफुल्लित हुए और एकस्वर में बोल पड़े- थैंक्यू महाराज जी।

    रविवार को गोरखपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलिकॉप्टर दोपहर बाद जैसे ही सर्किट हाउस परिसर स्थित हेलिपैड पर उतरा तो उनकी नजर समीप के आंबेडकर पार्क गेट पर उन्हें देखने जुटे बच्चों पर पड़ गई।

    जयकारा लगाते बच्चों को देखकर सीएम योगी मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ चले। आंबेडकर पार्क गेट के पास जाकर उन्होंने गेट के दूसरी ओर खड़े बच्चों को खूब दुलारा। उनसे आत्मीयता से बात की और स्नेह, आशीर्वाद के साथ उन्हें चाकलेट भी दिया।

