    UP के इस शहर में मार्च में बन कर तैयार हो जाएंगी सीएम ग्रिड की सड़कें, मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

    By Rajeev Ranjan Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 08:14 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में सीएम ग्रिड फेज एक के अंतर्गत डक्ट और यूटिलिटी का काम पूरा हो गया है। सड़कों का निर्माण शुरू हो गया है और इसे मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य है, जो कि निर्धारित समय से तीन महीने पहले है। इस परियोजना से शहर में आधुनिक सुविधाओं से लैस सड़कें बनेंगी।

    डक्ट व यूटिलिटी के कार्य पूरा होने के बाद सड़क बनाने का काम हुआ शुरू

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (सीएम ग्रिड) फेज-एक के तहत राप्तीनगर वार्ड में सड़क बनाने का काम शुरू हो गया है। डक्ट व यूटिलिटी आदि बनाने का काम पूरा हो जाने के बाद निगम ने सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया।

    वहीं, निगम ने समय से तीन महीने पहले मार्च में ही परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जून तक इन सड़कों के निर्माण का कार्य पूरा करने की समय सीमा तय है। नगर निगम ने परियोजना की सड़कों को रंगीन बनाने की योजना तैयार की है।

    सीएम ग्रिड फेज एक योजना के तहत राप्तीनगर वार्ड के शाहपुर क्षेत्र में तीन सड़कों का निर्माण 44.88 करोड़ रुपये की लागत से हो रहा है। इसमें शाहपुर थाना से रिद्धि अस्पताल तक 510 मीटर लंबी और 24 मीटर चौड़ी सड़क, मेडिकल कालेज रोड पर दूरदर्शन आवास से ब्रदर्स बेकरी तक 471 मीटर लंबी और 18 मीटर चौड़ी सड़क और राजीवनगर कुआं से राप्तीनगर विद्युत कार्यालय तक 1417 मीटर लंबी व 18 मीटर चौड़ी सड़क शामिल है। ये तीनों सड़कें आपस में जुड़ी होंगी। मार्च 2026 तक इनका निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

    रंग-बिरंगी भी होगी सीएम ग्रिड की ये सड़कें
    मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (सीएम ग्रिड) योजना के तहत बनाई जाने वाली सड़क न सिर्फ उच्च गुणवत्ता वाली और टिकाऊ होगी बल्कि रंग बिरंगी भी होगी। इस सड़क को तीन रंगों लाल, आसमानी और भूरे रंग से रंगा जाएगा। इसके लिए रोलर ब्रश का इस्तेमाल होगा। रंग की गारंटी एक साल की होगी, जिसे फिर से आसानी से रंगा जा सकेगा।

    ट्रायल के तौर पर इसकी शुरुआत सीएम ग्रिड फेज-1 के तहत राप्तीनगर में बन रही सड़क से होगी। इसके अलावा सड़क के दोनों ओर की दीवार पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और महापुरुषों की पेंटिंग भी बनाई जाएगी।


    सीएम ग्रिड फेज एक के तहत डक्ट व यूटिलिटी के काम पूरे कर लिए गए हैं। अब सड़कों का निर्माण भी शुरू कर दिया गया है। निर्धारित समय से तीन महीना पहले मार्च में ही काम पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है।

    अमित कुमार शर्मा, मुख्य अभियंता, नगर निगम