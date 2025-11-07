UP के इस शहर में मार्च में बन कर तैयार हो जाएंगी सीएम ग्रिड की सड़कें, मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (सीएम ग्रिड) फेज-एक के तहत राप्तीनगर वार्ड में सड़क बनाने का काम शुरू हो गया है। डक्ट व यूटिलिटी आदि बनाने का काम पूरा हो जाने के बाद निगम ने सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया।

वहीं, निगम ने समय से तीन महीने पहले मार्च में ही परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जून तक इन सड़कों के निर्माण का कार्य पूरा करने की समय सीमा तय है। नगर निगम ने परियोजना की सड़कों को रंगीन बनाने की योजना तैयार की है।

सीएम ग्रिड फेज एक योजना के तहत राप्तीनगर वार्ड के शाहपुर क्षेत्र में तीन सड़कों का निर्माण 44.88 करोड़ रुपये की लागत से हो रहा है। इसमें शाहपुर थाना से रिद्धि अस्पताल तक 510 मीटर लंबी और 24 मीटर चौड़ी सड़क, मेडिकल कालेज रोड पर दूरदर्शन आवास से ब्रदर्स बेकरी तक 471 मीटर लंबी और 18 मीटर चौड़ी सड़क और राजीवनगर कुआं से राप्तीनगर विद्युत कार्यालय तक 1417 मीटर लंबी व 18 मीटर चौड़ी सड़क शामिल है। ये तीनों सड़कें आपस में जुड़ी होंगी। मार्च 2026 तक इनका निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।