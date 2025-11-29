चॉकलेट से लेकर फ्रूट फ्लेवर वाले केक की मांग, क्रिसमस में बढ़ी सर्वाधिक बिक्री
क्रिसमस के अवसर पर चॉकलेट और फ्रूट फ्लेवर वाले केक की मांग में भारी वृद्धि हुई। ग्राहकों ने विभिन्न फ्लेवर के केक को पसंद किया, जिससे दुकानदारों की बिक्री में उछाल आया। त्योहारी सीजन के चलते बाजार में रौनक बनी हुई है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। क्रिसमस का उल्लास पहले से ही दिखाई देने लगा है। त्योहार के लिए लोग अग्रिम भुगतान करके केक की बुकिंग कराने लगे हैं। बेकरी संचालकों और विक्रेताओं का कहना है कि उत्तम गुणवत्ता वाले, ताजे और विशेष सामग्री से तैयार जाने वाले केक की मांग सबसे अधिक रहती है।
हरिओम नगर, शास्त्री चौक, घोष कंपनी से कोतवाली रोड, गोलघर सहित अन्य जगहों पर ग्राहकों के आर्डर आने लगे हैं। हरिओम नगर में स्थित बेक ब्राउन के मैनेजर सतीश सिंह ने बताया कि आमतौर पर केक का काम दिसंबर में जोर पकड़ता है। लेकिन ग्राहकों के आर्डर आने लगे हैं।
शुद्ध मक्खन, ताजी क्रीम, ड्रायफ्रूट, उच्च गुणवत्ता वाली चाकलेट और प्राकृतिक स्वाद वाले केक विशेष रूप से पसंद किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि क्रिसमस में प्लम केक की ज्यादा मांग रहती है। इसके अलावा सामान्य दिनों में रेड वेलवेट, चाकलेट ट्रफल, मिक्स ड्रायफ्रूट और थीम-आधारित डिजाइन केक की मांग पिछले वर्ष से बढ़ी है।
कोतवाली रोड स्थित गुड डे बेकरी शाप के मैनेजर अशोक कुमार ने बताया कि क्रिसमस पर सांता क्लाज और क्रिसमस ट्री वाले केक बच्चे पसंद करते हैं। कई लोग कम चीनी वाले, बिना प्रिजर्वेटिव (परिरक्षक) और ताजे क्रीम से बने केक चुन रहे हैं। दुकानों पर इसलिए केक की टेस्टिंग सुविधा, आकर्षक पैकिंग और कस्टम डिजाइन का विकल्प भी उपलब्ध जाता है।
शास्त्री चौराहे पर लक्ष्मी बेकर्स शाप के संचालक समीक्षक रामानी ने बताया कि क्रिसमस पर विशेष रूप से प्लम केक ही चलता है। इस मौके पर तमाम लोग अपने घरों में केक बनाते हैं। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन 15 दिन पहले काम जोर पकड़ता है।
सामान्य दिनों में केक पूरे वर्ष बिक रहा है। विशेष मौकों पर केक काटने का चलन बढ़ा है। विक्रेताओं का कहना है कि केक की सजावट और उसकी पैकिंग को लेकर भी ग्राहक काफी उत्सुक रहते हैं।
