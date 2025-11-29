गोरखपुर बाल सुधार गृह से दो अपचारी फरार, सुरक्षा पर उठे सवाल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बाल सुधार गृह में शनिवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई जब दो अपचारी खिड़की की ग्रिल उखाड़कर और कंटीले तार से घिरी बाउंड्री फांदकर फरार हो गए। सुबह करीब छह बजे हुई इस घटना ने बाल सुधार गृह की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सूचना पाते ही एसडीएम सदर, गुलरिहा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों से पूछताछ की। दोपहर में गुलरिहा पुलिस ने एक किशोर को पकड़ लिया, दूसरे की तलाश चल रही है।

घटना में फरार हुए दोनों किशोर गोरखपुर जिले के रहने वाले हैं। पिपराइच का रहने वाला किशोर, जो छेड़खानी के मामले में सुधार गृह भेजा गया था, पुलिस की खोजबीन में दोपहर बाद मिल गया। लेकिन खोराबार का रहने वाला दूसरा अपचारी, जिसे चोरी के मामले में भेजा गया था, अभी भी लापता है। पुलिस ने चारों ओर तलाश शुरू की है और खोराबार, गुलरिहा तथा आसपास के क्षेत्रों में उसकी लोकेशन तलाशने के लिए टीमें तैनात कर दी गई हैं।

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दोनों किशोर तड़के ही सक्रिय हो गए थे। उन्होंने कमरे की खिड़की का ग्रिल ढीला कर उसे तोड़ा और फिर बाउंड्री के ऊपर मौजूद कंटीली तार को पार करते हुए परिसर से बाहर निकल गए। आश्चर्यजनक रूप से गार्डों को इस गतिविधि की भनक देर से लगी, जिससे पुलिस को शक है कि निगरानी में गंभीर लापरवाही हुई है।