गोरखपुर बाल सुधार गृह से दो अपचारी फरार, सुरक्षा पर उठे सवाल
गोरखपुर बाल सुधार गृह से दो किशोर फरार हो गए, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। घटना के बाद सुधार गृह प्रशासन में हड़कंप मच गया है। पुलिस फरार किशोरों की तलाश कर रही है और मामले की जांच जारी है। अधिकारियों ने लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बाल सुधार गृह में शनिवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई जब दो अपचारी खिड़की की ग्रिल उखाड़कर और कंटीले तार से घिरी बाउंड्री फांदकर फरार हो गए। सुबह करीब छह बजे हुई इस घटना ने बाल सुधार गृह की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सूचना पाते ही एसडीएम सदर, गुलरिहा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों से पूछताछ की। दोपहर में गुलरिहा पुलिस ने एक किशोर को पकड़ लिया, दूसरे की तलाश चल रही है।
घटना में फरार हुए दोनों किशोर गोरखपुर जिले के रहने वाले हैं। पिपराइच का रहने वाला किशोर, जो छेड़खानी के मामले में सुधार गृह भेजा गया था, पुलिस की खोजबीन में दोपहर बाद मिल गया। लेकिन खोराबार का रहने वाला दूसरा अपचारी, जिसे चोरी के मामले में भेजा गया था, अभी भी लापता है। पुलिस ने चारों ओर तलाश शुरू की है और खोराबार, गुलरिहा तथा आसपास के क्षेत्रों में उसकी लोकेशन तलाशने के लिए टीमें तैनात कर दी गई हैं।
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दोनों किशोर तड़के ही सक्रिय हो गए थे। उन्होंने कमरे की खिड़की का ग्रिल ढीला कर उसे तोड़ा और फिर बाउंड्री के ऊपर मौजूद कंटीली तार को पार करते हुए परिसर से बाहर निकल गए। आश्चर्यजनक रूप से गार्डों को इस गतिविधि की भनक देर से लगी, जिससे पुलिस को शक है कि निगरानी में गंभीर लापरवाही हुई है।
यह भी पढ़ें- गोरखपुर वासियों के लिए खुशखबरी, नए साल में पांच फ्लाईओवर की मिलेगी सौगात
यही कारण है कि अधिकारी लगातार कर्मचारियों से पूछताछ कर रहे हैं और रात की गश्त, ड्यूटी चार्ट और सीसी कैमरे के फुटेज को देखा जा रहा है। घटना के बाद बाल सुधार गृह प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से मुलाकातें तत्काल बंद कर दीं। शनिवार सुबह से ही गेट के बाहर अभिभावकों की भीड़ जुट गई थी, जो अपने बच्चों से मिलने आए थे। लेकिन गार्ड ने सभी को यह कहकर लौटा दिया कि आज मुलाकात नहीं होगी और घर वापस जाने की सलाह दी। अचानक बदले हालात से अभिभावक बेचैनी और चिंता में नजर आए। सीओ गोरखनाथ रवि कुमार सिंह ने बताया कि फरार अपचारी की तलाश चल रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।