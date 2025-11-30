Christmas 2025: यीशु के आगमन की तैयारी, पहला एडवेंट आज; बड़े दिन के पहले चार रविवार को होगी विशेष प्रार्थना

जागरण संवाददाता, गोखपुर। यीशु के आगमन की तैयारी शुरू हो गई है। 30 नवंबर को पहला रविवार है। क्रिसमस के पहले के चार रविवार को एडवेंट माना जाता है। ईसाई समाज गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना करेगा। इसके साथ ही क्रिसमस ट्री, कैंडल लाइट, कैरल सिंगिंग के आयोजन की तैयारी तेज हो गई है। पहले एडवेंट से समाज क्रिसमस की तैयारी शुरू कर देता है।

गिरजाघरों में रंगाई-पोताई शुरू हो गई है। पूरे महीने बड़ा दिन की तैयारी होती है। घर-घर जाकर कैरल सिंगिंग की परंपरा निभाई जाती है। इसके लिए टीम तैयार की जा रही है। सेंट जान चर्च बशारतपुर, सेंट मार्क चर्च स्टैंनपुर पादरी बाजार, सेंट थामस चर्च धरमपुर, सेंट ल्यूक चर्च राप्तीनगर, फुल गोस्पल चर्च मोती पोखरा, क्राइस्ट चर्च शास्त्री चौक, सेंट जोसेफ महागिरजाघर सिविल लाइन, सेंट एंथोनी चर्च धरमपुर, सेंट कार्मल चर्च पादरी बाजार समेत महानगर के सभी गिरजाघरों में क्रिसमस ट्री और कैंडल लाइट के आयोजन की तैयारी होने लगी है।