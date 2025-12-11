CBSE बोर्ड परीक्षा में सेक्शन मिलाए तो नहीं मिलेंगे नंबर, इन विषयों के प्रश्नपत्रों में किए गए बदलाव
प्रभात कुमार पाठक, गोरखपुर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषयों के प्रश्नपत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। बोर्ड ने सभी प्रधानाचार्यों और संस्थान प्रमुखों को भेजे निर्देश में बताया है कि इस वर्ष उत्तर पुस्तिकाओं में विद्यार्थियों को सेक्शन के अनुसार ही उत्तर लिखने होंगे।
नई व्यवस्था के अनुसार विज्ञान प्रश्नपत्र को तीन भागों में विभाजित किया गया है सेक्शन-ए में बायोलाजी, सेक्शन-बी में केमिस्ट्री और सेक्शन-सी में फिजिक्स से संबंधित प्रश्न रहेंगे। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान प्रश्नपत्र को चार भागों में बांटा गया है। सेक्शन-ए इतिहास, सेक्शन-बी भूगोल, सेक्शन-सी राजनीतिक विज्ञान और सेक्शन-डी अर्थशास्त्र पर आधारित होगा।
सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों को अपनी उत्तर पुस्तिका में अलग-अलग सेक्शन बनाकर उन्हें उसी क्रम में उत्तर लिखने होंगे। किसी भी सेक्शन का उत्तर यदि दूसरे सेक्शन में लिखा, तो ऐसे उत्तरों के अंक नहीं मिलेंगे। पुनर्मूल्यांकन में भी बात नहीं बनेगी। विद्यार्थियों को पहले से ही अभ्यास कराने का सलाह देते हुए सीबीएसई ने बोर्ड की शैक्षणिक वेबसाइट पर सैंपल प्रश्नपत्रों का अध्ययन करने का सुझाव दिया है।
प्री-बोर्ड में इस दिशा-निर्देश को शामिल करें स्कूल
बोर्ड ने स्कूलों को निर्देशित करते हुए कहा है कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचने के लिए इसका अभ्यास कराने के साथ ही प्री-बोर्ड परीक्षा में भी इन दिशा-निर्देशों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। विद्यार्थियों को विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान दोनों विषयों के लिए बोर्ड की शैक्षणिक वेबसाइट पर उपलब्ध सैंपल प्रश्नपत्रों का अध्ययन करने की सलाह भी दी है।
बोर्ड का यह प्रयास मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। परीक्षा के दौरान उत्तरों का मिलान करना परीक्षकों के लिए अत्यधिक कठिन होता है। सेक्शनवार उत्तर लिखने से जहां छात्रों की मेहनत का सही मूल्यांकन संभव होगा, वहीं समय की भी बचत होगी। विद्यालय प्री-बोर्ड में ही इस प्रारूप के अनुसार विद्यार्थियों को लिखने का अभ्यास कराएं, जिससे बोर्ड परीक्षा के दौरान उन्हें किसी तरह की कोई असुविधा न हो। यदि विद्यार्थी इस नियम का पालन नहीं करते हैं, तो लिखे हुए उत्तरों को अंक नहीं दिए जाएंगे। बाद में पुनर्मूल्यांकन में भी ऐसी गलतियां स्वीकार नहीं होंगी। इसलिए विद्यार्थियों को पहले से ही अनुशासित होकर तैयारी करनी होगी।
-डा.सुनीत कोहली, सिटी कोआर्डिनेटर, सीबीएसई
