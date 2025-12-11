CBSE बोर्ड परीक्षा में सेक्शन मिलाए तो नहीं मिलेंगे नंबर, इन विषयों के प्रश्नपत्रों में किए गए बदलाव

प्रभात कुमार पाठक, गोरखपुर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषयों के प्रश्नपत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। बोर्ड ने सभी प्रधानाचार्यों और संस्थान प्रमुखों को भेजे निर्देश में बताया है कि इस वर्ष उत्तर पुस्तिकाओं में विद्यार्थियों को सेक्शन के अनुसार ही उत्तर लिखने होंगे।

नई व्यवस्था के अनुसार विज्ञान प्रश्नपत्र को तीन भागों में विभाजित किया गया है सेक्शन-ए में बायोलाजी, सेक्शन-बी में केमिस्ट्री और सेक्शन-सी में फिजिक्स से संबंधित प्रश्न रहेंगे। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान प्रश्नपत्र को चार भागों में बांटा गया है। सेक्शन-ए इतिहास, सेक्शन-बी भूगोल, सेक्शन-सी राजनीतिक विज्ञान और सेक्शन-डी अर्थशास्त्र पर आधारित होगा।