कॉल सेंटर से रोजाना सैकड़ों युवकों को झांसा देते थे जालसाज, फेयर प्ले-247, एविएटर और रम्मी एप के जरिए चल रहा था खेल

जागरण संवाददाता,गोरखपुर। ऑनलाइन गेमिंग एप की आड़ में ठगी करने वाले राकेश प्रजापति और जाने आलम काल सेंटर के जरिए लोगों को सट्टेबाजी एप पर निवेश करने का झांसा देत थे। उनके कॉल सेंटर में काम करने वाली युवतियां रोजाना 100 से अधिक लोगों को फोन करके गेम खेलने के लिए प्रेरित करती थीं। गुलरिहा पुलिस की जांच में यह बात सामने आयी है।

पुलिस के अनुसार नारायणपुर नंबर 2 हीरागंज निवासी राकेश प्रजापति और भटहट चिलबिलवा निवासी जाने आलम ने खजांची रोड स्थित इंद्रा हास्पिटल के नीचे एक बेसमेंट में ‘कौशल्या इन्वेस्टमेंट’ नाम का फर्जी कॉल सेंटर चलाया हुआ था। यहां विज्ञापन देकर लड़कियों को नौकरी पर रखा जाता था और उन्हें सिखाया जाता था कि फेयर प्ले-247, एविएटर और रम्मी एप पर कैसे लोगों को निवेश कराने के लिए प्रेरित करना है।

युवतियां रोज 100 से अधिक लोगों से संपर्क करती थीं। बोनस, कैशबैक व मुनाफे का झांसा देकर उनसे एप डाउनलोड कराती थीं। जैसे ही शिकार रुपये जमा करता था, रकम सीधे राकेश व उसके नेटवर्क के म्यूल खातों में पहुंच जाती थी। उसके बाद वह कुछ ही मिनटों में विभिन्न खातों में ट्रांसफर कर दी जाती थी ताकि ट्रेसिंग मुश्किल हो जाए।

जांच में यह भी सामने आया है कि कॉल सेंटर में काम करने वाली युवतियों को वास्तविक ठगी की जानकारी कम थी। उन्हें बस यह बताया गया था कि कंपनी गेमिंग प्रमोशन का काम करती है और उन्हें मासिक वेतन दिया जाएगा।