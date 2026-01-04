BRD मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर लगाम, विशिष्ट नंबर से हो रही निगरानी

गजाधर द्विवेदी, गोरखपुर। बीआरडी मेडिकल कालेज में क्लास और अस्पताल छोड़कर निजी प्रैक्टिस करने वाले डाक्टरों पर अंकुश लगाने के लिए बीआरडी मेडिकल कालेज प्रशासन ने अनूठी पहल की है। कालेज में डाक्टरों की उपस्थिति और परिसर में ठहराव सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक डाक्टर को विशिष्ट नंबर जारी किया है। नंबर का स्टीकर बनवाकर डाक्टरों की गाड़ियों पर चस्पा कराया गया है।

नंबर के साथ डाक्टरों के नाम की सूची मुख्य गेट पर सुरक्षा गार्डों को उपलब्ध करा दी गई है। डाक्टर के कालेज में आते ही रजिस्टर पर नंबर व समय दर्ज हो जाता है। गाड़ी परिसर से जैसे ही बाहर जाती है, उसका समय भी अनिवार्य रूप से नोट किया जाता है। हर हफ्ते प्रशासनिक बैठक में इसका लेखा-जोखा रखा जा रहा है।