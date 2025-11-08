Language
    गन्ने की पैदावार बढ़ेगी तो पूर्वांचल के किसानों की होगी आर्थिक उन्नति, किया जाएगा प्रोत्साहित

    By Durgesh Tripathi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 11:30 AM (IST)

    गोरखपुर में गन्ना किसानों की आर्थिक उन्नति पर एक गोष्ठी आयोजित की गई। वक्ताओं ने गन्ने की पैदावार बढ़ाकर किसानों को समृद्ध बनाने पर जोर दिया। पूर्वांचल के किसानों को गन्ना उत्पादन के गौरवशाली अतीत की ओर लौटने का आह्वान किया गया। चीनी मिलों की क्षमता का सही उपयोग करने के लिए गन्ने की खेती बढ़ाने पर बल दिया गया। कार्यक्रम में कई किसान नेता और अधिकारी शामिल हुए।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वांचल में गन्ने की पैदावार बढ़ाकर किसानों की आर्थिक उन्नति पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। गन्न्ना शर्करा किसान सेवा समिति की ओर से आयोजित गन्ना उत्पादन एवं चीनी उद्योग विकास गोष्ठी में अध्यक्ष मो. अशरफ आलम खां ने कहा कि गन्ना की पैदावार बढ़ाकर किसान समृद्ध एवं खुशहाल हो सकते हैं। पूर्वांचल के किसानों को पूर्व की भांति गन्ना उत्पादन के गौरवशाली अतीत की ओर लौटना पड़ेगा।

    मो. अशरफ आलम खां ने कहा कि जब चीनी मिलें बीमार थी और बहुत कम मात्रा में गन्ने की पेराई हो पाती थी तो हर तरफ गन्ना दिखता था लेकिन अब सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की मिलों में हजारों टन गन्ना पेराई एक दिन में होने की क्षमता है तो खेती कम होती जा रही है।

    कहा कि पिपराइच, हाटा, रामकोला, सेवरही चीनी मिलों की पेराई क्षमता बहुत अच्छी है। इसके अनुकूल गन्ने का पैदावार बढ़ाना चाहिए। संचालन प्रदीप नाथ शुक्ल ने किया।

    इस दौरान भारतीय किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देव उपाध्याय, संयोजक भारत भूषण सिंह बघेल, गन्ना सहकारी समिति पिपराइच के सचिव गोपाल प्रसाद, सरदार नगर के गन्ना सुपरवाइजर चंद्रभान गुप्ता, राम औतार गौड़, बजरंग बली प्रजापति, जावेद, इरशाद अहमद खान, दीपक कुमार सहानी, राजकेश्वर पांडेय, शैलेश तिवारी, कृष्ण केशरी, खुर्शीद आलम आदि मौजूद रहे।