गन्ने की पैदावार बढ़ेगी तो पूर्वांचल के किसानों की होगी आर्थिक उन्नति, किया जाएगा प्रोत्साहित

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वांचल में गन्ने की पैदावार बढ़ाकर किसानों की आर्थिक उन्नति पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। गन्न्ना शर्करा किसान सेवा समिति की ओर से आयोजित गन्ना उत्पादन एवं चीनी उद्योग विकास गोष्ठी में अध्यक्ष मो. अशरफ आलम खां ने कहा कि गन्ना की पैदावार बढ़ाकर किसान समृद्ध एवं खुशहाल हो सकते हैं। पूर्वांचल के किसानों को पूर्व की भांति गन्ना उत्पादन के गौरवशाली अतीत की ओर लौटना पड़ेगा।

