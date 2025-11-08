गोरखपुर में 3480 रुपये में होगी एलर्जी पैनल की जांच, 360 में किडनी फंक्शन

संवाद सूत्र, भटहट। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय ने रोगियों के लिए एक और बड़ी सुविधा शुरू की है। विश्वविद्यालय में स्थापित अत्याधुनिक पैथाेलाजी में अब सौ से अधिक जांचें न्यूनतम शुल्क पर उपलब्ध होंगी। पहले चरण में 50 से अधिक जांचें बाजार दर से लगभग 40 प्रतिशत कम कीमत पर शुरू की गई हैं।

मिली जानकारी के अनुसार आयुष विश्वविद्यालय में जर्मन तकनीक की हेमैटोलाजी पार्ट-फाइव मशीनों के माध्यम से जांच शुरू कर दी गई है। ओपीडी में चिकित्सकों की सलाह के बाद रोगियों को बाहर भटकना पड़ता था। निजी पैथोलाजी में अधिक कीमत चुकानी पड़ रही थी। इस समस्या को दूर करते हुए विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित पैथाेलाजी केंद्र में जांच प्रारंभ कर दी गई है। रोगियों को ओपीडी से कुछ ही कदम की दूरी पर जांच की सुविधा मिल रही है।

चिकित्सकों ने बताया कि हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप व आरएच फैक्टर की जांच जो बाहर 100 रुपये में होती है, वह यहां मात्र 60 रुपये में की जा रही है। लिवर व किडनी फंक्शन टेस्ट बाहर 600 रुपये में जबकि यहां 360 रुपये, लिपिड प्रोफाइल बाहर 400 रुपये में तो विश्वविद्यालय में 240 रुपये में उपलब्ध है। जांच शुल्क तय करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने महंगी जांचों में भी बड़ा अंतर रखा है।