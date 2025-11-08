Language
    गोरखपुर में 3480 रुपये में होगी एलर्जी पैनल की जांच, 360 में किडनी फंक्शन

    By Arun Kumar Munna Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 09:06 AM (IST)

    गोरखपुर के महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में मरीजों के लिए नई पैथोलॉजी सुविधा शुरू हुई है। यहाँ 100 से ज़्यादा जांचें कम शुल्क पर उपलब्ध हैं, जिनमें से 50 से ज़्यादा टेस्ट बाजार दर से 40% कम कीमत पर हैं। एलर्जी पैनल की जांच 3480 रुपये में और किडनी फंक्शन टेस्ट 360 रुपये में किया जा रहा है, जिससे मरीजों को राहत मिलेगी।

    आयुष विश्वविद्यालय की पैथाेलाजी में मिलने लगी सस्ती जांच की सुविधा

    संवाद सूत्र, भटहट। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय ने रोगियों के लिए एक और बड़ी सुविधा शुरू की है। विश्वविद्यालय में स्थापित अत्याधुनिक पैथाेलाजी में अब सौ से अधिक जांचें न्यूनतम शुल्क पर उपलब्ध होंगी। पहले चरण में 50 से अधिक जांचें बाजार दर से लगभग 40 प्रतिशत कम कीमत पर शुरू की गई हैं।

    मिली जानकारी के अनुसार आयुष विश्वविद्यालय में जर्मन तकनीक की हेमैटोलाजी पार्ट-फाइव मशीनों के माध्यम से जांच शुरू कर दी गई है। ओपीडी में चिकित्सकों की सलाह के बाद रोगियों को बाहर भटकना पड़ता था। निजी पैथोलाजी में अधिक कीमत चुकानी पड़ रही थी। इस समस्या को दूर करते हुए विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित पैथाेलाजी केंद्र में जांच प्रारंभ कर दी गई है। रोगियों को ओपीडी से कुछ ही कदम की दूरी पर जांच की सुविधा मिल रही है।

    चिकित्सकों ने बताया कि हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप व आरएच फैक्टर की जांच जो बाहर 100 रुपये में होती है, वह यहां मात्र 60 रुपये में की जा रही है। लिवर व किडनी फंक्शन टेस्ट बाहर 600 रुपये में जबकि यहां 360 रुपये, लिपिड प्रोफाइल बाहर 400 रुपये में तो विश्वविद्यालय में 240 रुपये में उपलब्ध है। जांच शुल्क तय करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने महंगी जांचों में भी बड़ा अंतर रखा है।

    एलर्जी पैनल की जो जांच निजी पैथोलाजी में लगभग 5800 रुपये में होती है, वह यहां 3480 रुपये में, ब्रेस्ट कैंसर मार्कर बाहर 7500 रुपये में तो यहां 4500 रुपये में होगी। हेपेटाइटिस-बी प्रोफाइल बाजार में 5000 रुपये में जबकि विश्वविद्यालय में मात्र 3000 रुपये में की जाएगी। चिकित्सकों का कहना है कि आयुष विश्वविद्यालय में पंचकर्म पद्धतियों से उपचार, फार्मेसी की स्थापना, क्लीनिकल एथिकल कमेटी से अनुसंधान की मान्यता, रोगियों की भर्ती के साथ आधुनिक आपरेशन थियेटर में शल्य चिकित्सा की शुरुआत पहले ही हो चुकी है।

    आधुनिक मशीनों से सुसज्जित पैथाेलाजी में जांच शुरू होने से रोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। जांच का मूल्य इस तरह से निर्धारित किया गया है कि सामान्य रोगी को कोई असुविधा न हो। बाजार की तुलना में लगभग 40 से 45 प्रतिशत तक कम मूल्य चुकाकर लोग जांच करा सकेंगे। जनसुविधा को देखते हुए आगे चलकर संशोधन भी किया जा सकता है।