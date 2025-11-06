Language
    BRD परिसर से रोगी को बरगलाकर ले जा रही एंबुलेंस सीज, पुलिस के छापेमारी से मची अफरा-तफरी

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 08:53 AM (IST)

    गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से मरीज को निजी अस्पताल ले जा रही एम्बुलेंस को पुलिस ने सीज किया। गार्ड की सूचना पर कार्रवाई हुई, लेकिन चालक भाग गया। निजी अस्पताल संचालक दलालों के माध्यम से मरीजों को बरगलाते हैं। पिछले महीने भी कई एम्बुलेंस सीज की गई थीं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बीआरडी मेडिकल कालेज से बुधवार की शाम रोगी को बरगलाकर निजी अस्पतालों ले जा रही एक निजी एम्बुलेंस को मेडिकल चौकी पुलिस ने पकड़कर सीज कर दिया। गार्ड की सूचना पर मेडिकल चौकी पुलिस की थी घेराबंदी। पुलिस को देख चालक रोगी समेत गाड़ी छोड़कर फरार हो गया।

    बीआरडी के आसपास के कुछ निजी अस्पताल संचालक दलालों की मदद से इलाज कराने आए रोगी और उनके स्वजन को अपने अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए बरगलाते हैं। पिछले महीने एसपी सिटी के निर्देश पर सात एम्बुलेंस को पकड़कर मेडिकल चौकी पुलिस ने सीज कर आरटीओ को रिपोर्ट किया था।

    इसके बाद कुछ दिन तक यह धंधा बंद रहा। बुधवार की शाम बीआरडी ट्रामा के पास बिहार की एक एम्बुलेंस रोगी लेकर वापस जा रही थी, इसी दौरान चालक रोगी को निजी अस्पताल ले जाने लगा।

    गार्ड ने रोककर जांच-पड़ताल की तो चालक द्वारा स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। गार्ड ने इसकी सूचना पर पुलिस को दे दी। इसके बाद मेडिकल चौकी पुलिस ने घेराबंदी की, जिसे देखकर चालक रोगी को गाड़ी में छोड़कर भागने लगा।