BRD परिसर से रोगी को बरगलाकर ले जा रही एंबुलेंस सीज, पुलिस के छापेमारी से मची अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बीआरडी मेडिकल कालेज से बुधवार की शाम रोगी को बरगलाकर निजी अस्पतालों ले जा रही एक निजी एम्बुलेंस को मेडिकल चौकी पुलिस ने पकड़कर सीज कर दिया। गार्ड की सूचना पर मेडिकल चौकी पुलिस की थी घेराबंदी। पुलिस को देख चालक रोगी समेत गाड़ी छोड़कर फरार हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बीआरडी के आसपास के कुछ निजी अस्पताल संचालक दलालों की मदद से इलाज कराने आए रोगी और उनके स्वजन को अपने अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए बरगलाते हैं। पिछले महीने एसपी सिटी के निर्देश पर सात एम्बुलेंस को पकड़कर मेडिकल चौकी पुलिस ने सीज कर आरटीओ को रिपोर्ट किया था।