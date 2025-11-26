Language
    SIR In UP: मतदाता पुनरीक्षण अभियान में उतरी भाजपा, बीएलए ने संभाली जिम्मेदारी

    By Rakesh Rai Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 01:00 PM (IST)

    भाजपा मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले रही है। पार्टी ने बूथ स्तर पर बीएलए-1 और बीएलए-2 की टीम गठित की है, जो बीएलओ के साथ मिलकर काम कर रही है। कोर कमेटियां समीक्षा बैठकें कर रही हैं और समस्याओं का समाधान कर रही हैं। भाजपा का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे और फर्जी मतदाताओं को बाहर किया जाए।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को सफल व प्रभावी बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी पूरी सक्रियता के साथ मैदान में उतर गई है। पार्टी ने न केवल अपने बूथ स्तर के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है, बल्कि बीएलओ की मदद के लिए बीएलए-1 और बीएलए-2 की पूरी टीम तैयार की है, जो लगातार अभियान में सहयोग कर रही है।

    हर विधानसभा क्षेत्र में बीएलए-1 और बूथ स्तर पर बीएलए-2 का मनोनयन किया गया है। इन दोनों को मजबूत सहयोग देने के लिए पार्टी की ओर से विधानसभा क्षेत्र और जिले स्तर पर कोर कमेटी भी गठित की गई है। यह कोर कमेटियां समय-समय पर समीक्षा बैठकें कर रही हैं, फीडबैक ले रही हैं और आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर रही हैं।

    पार्टी पदाधिकारियों के अनुसार अभियान के दौरान बीएलए (बूथ लेबल एजेंट) की सहायता के लिए बूथ अध्यक्ष और बूथ कमेटियां भी सक्रिय की गई हैं। पार्टी नेतृत्व से स्पष्ट निर्देश कि एक भी पात्र मतदाता मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे। खासतौर पर पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखने वाले किसी भी नागरिक का नाम छूटने न पाए, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

    भाजपा पदाधिकारियों का कहना है कि कई बार जमीनी स्तर पर तकनीक या दस्तावेज़ संबंधी समस्याएं आती हैं, उन्हें सुलझाने के लिए बीएलए को निर्देशित किया गया है। जिस किसी समस्या का समाधान स्थानीय स्तर पर संभव नहीं होता, उसे तत्काल कोर कमेटी के माध्यम से संबंधित अधिकारी तक भेजा जा रहा है।

    बोगस मतदाताओं को सूची से बाहर कराने पर है जोर
    बोगस मतदाताओं को सूची से बाहर से कराने पर भाजपा का विशेष जोर है। फर्जी या डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान कर उन्हें सूची से हटवाने की जिम्मेदारी भी बीएलए-2 को दी गई है। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि इससे मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने में सहायता मिलेगी। भाजपा पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया में किसी भी पात्र नागरिक को किसी प्रकार की समस्या न हो, यह सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है।


    मतदाता पुनरीक्षण अभियान लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है और भाजपा इसे बेहद गंभीरता से ले रही है। हमने बीएलओ की मदद के लिए बीएलए-1 और बीएलए-2 की टीमों के साथ ही कोर कमेटी तैयार की है। हमारा लक्ष्य है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रह जाए और फर्जी मतदाताओं को सूची से हटवाकर प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी रखा जाए।