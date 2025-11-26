SIR In UP: मतदाता पुनरीक्षण अभियान में उतरी भाजपा, बीएलए ने संभाली जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को सफल व प्रभावी बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी पूरी सक्रियता के साथ मैदान में उतर गई है। पार्टी ने न केवल अपने बूथ स्तर के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है, बल्कि बीएलओ की मदद के लिए बीएलए-1 और बीएलए-2 की पूरी टीम तैयार की है, जो लगातार अभियान में सहयोग कर रही है।

हर विधानसभा क्षेत्र में बीएलए-1 और बूथ स्तर पर बीएलए-2 का मनोनयन किया गया है। इन दोनों को मजबूत सहयोग देने के लिए पार्टी की ओर से विधानसभा क्षेत्र और जिले स्तर पर कोर कमेटी भी गठित की गई है। यह कोर कमेटियां समय-समय पर समीक्षा बैठकें कर रही हैं, फीडबैक ले रही हैं और आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर रही हैं।