न्यूरो, हार्ट, यूरो के रोगियों को नहीं मिल पा रही आयुष्मान की सुविधा, उपचार के लिए खर्च करने पड़ रहे रुपये

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बीआरडी मेडिकल कालेज के सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक में उपचार कराना आयुष्मान योजना के पात्र रोगियों के लिए भारी पड़ रहा है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत गरीब एवं वंचित तबके के रोगियों को निश्शुल्क उपचार का प्रविधान है, लेकिन पिछले पांच वर्षों से चल रहे सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक में अब तक इस योजना को लागू नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप रोगियों को इंप्लांट से लेकर दवाओं तक का खर्च अपनी जेब से उठाना पड़ रहा है।

