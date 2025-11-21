न्यूरो, हार्ट, यूरो के रोगियों को नहीं मिल पा रही आयुष्मान की सुविधा, उपचार के लिए खर्च करने पड़ रहे रुपये
आयुष्मान योजना के तहत न्यूरो, हार्ट और यूरो के मरीजों को इंप्लांट की सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिससे उन्हें इलाज के लिए अधिक पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। अब नई कंपनी का चयन किया जाएगा जो नेहरू अस्पताल और अन्य संस्थानों में इंप्लांट उपलब्ध कराएगी। इसकी तैयारी शुरू हो गई है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बीआरडी मेडिकल कालेज के सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक में उपचार कराना आयुष्मान योजना के पात्र रोगियों के लिए भारी पड़ रहा है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत गरीब एवं वंचित तबके के रोगियों को निश्शुल्क उपचार का प्रविधान है, लेकिन पिछले पांच वर्षों से चल रहे सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक में अब तक इस योजना को लागू नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप रोगियों को इंप्लांट से लेकर दवाओं तक का खर्च अपनी जेब से उठाना पड़ रहा है।
सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक की शुरुआत बड़े दावों के साथ हुई थी। न्यूरोसर्जरी, कार्डियक, नेफ्रोलाजी, यूरोलाजी और अन्य जटिल रोगों के उपचार के लिए यह ब्लाक पूर्वांचल के लिए एक बड़ी उम्मीद के रूप में देखा गया। लेकिन आयुष्मान योजना इस अस्पताल में शुरू न होने से जरूरतमंद रोगियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इंप्लांट, स्टेंट, पिन, प्लेट और विशेष दवाओं को बाहर से खरीदना पड़ रहा है।
आयुष्मान कार्ड वाले रोगियों को सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक में प्रवेश करते ही यह जानकारी दे दी जाती है कि यहां आयुष्मान की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जबकि बीआरडी मेडिकल कालेज आयुष्मान योजना में पंजीकृत है।
नेहरू अस्पताल में इंप्लांट की आपूर्ति करने वाली कंपनी से प्रबंधन ने कई बाद सुपर स्पेशियलिटी में भी इंप्लांट देने को कहा लेकिन इंप्लांट महंगे होने और तीन माह बाद भुगतान होने की वजह से कंपनी ने हाथ खड़ा कर दिया। इससे रोगियों को शुल्क देकर उपचार कराना पड़ रहा है। अब तो कंपनी ने नेहरू अस्पताल में भी इंप्लांट की आपूर्ति बंद कर दी है।
नये सिरे से टेंडर कर इंप्लांट की आपूर्ति के लिए नई कंपनी का चयन किया जाएगा। चयनित कंपनी नेहरू अस्पताल, पांच सौ बेड बाल रोग चिकित्सा संस्थान व सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक में इंप्लांट उपलब्ध कराएगी। तैयारी शुरू हो गई है।
-डाॅ. बीएन शुक्ला, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक बीआरडी मेडिकल कॉलेज।
