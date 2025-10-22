महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में रोगी नहीं हुए निराश, अवकाश में भी कुलपति ने संभाला OPD

संवाद सूत्र, भटहट। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में कुलपति डा. के रामचंद्र रेड्डी ने अवकाश के दिन स्वयं ओपीडी पहुंचकर रोगियों का उपचार किया। दीपावली से लेकर गुरुवार तक विश्वविद्यालय में अवकाश घोषित था, फिर भी बुधवार को कई रोगी दूर-दराज से परामर्श लेने पहुंचे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सुरक्षाकर्मियों से जानकारी मिलने पर कुलपति स्वयं ओपीडी पहुंचे और रोगियों की नाड़ी देखकर उनके रोग की जानकारी ली। उन्होंने प्रत्येक रोगी को चिकित्सकीय परामर्श दिया। उनको शुक्रवार को नियमित कार्य दिवस में आकर कंप्यूटर पर पंजीकरण कराने और औषधि भंडार से निश्शुल्क दवा प्राप्त करने की सलाह दी।