Gorakhpur Ayush University: आयुर्वेद में बी फार्मा और बीएससी नर्सिंग कोर्स शुरू, गठित होगा प्लेसमेंट सेल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। प्रदेश के इकलौते महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग में बी फार्मा व बीएससी नर्सिंग का कोर्स शुरू कर दिया गया है। विश्वविद्यालय के पोर्टल आनलाइन एप्लीकेशन पर पंजीकरण शुरू हो गया है। बी फार्मा का कोर्स चार वर्ष का है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यदि किसी छात्र ने डी फार्मा का कोर्स किया है तो उसे सीधे बी फार्मा के दूसरे वर्ष में प्रवेश दिया जाएगा। इससे उसका एक साल बचेगा। विदेशी छात्र भी इन कोर्सों में नामांकन करा सकते हैं। खासकर जिन देशों में आयुर्वेद का प्रचलन है- श्रीलंका, सिंगापुर, भूटान, वर्मा, नेपाल के छात्रों के लिए यह कोर्स ज्यादा उपयोगी होंगे।