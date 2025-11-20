Ayush University: एड़ी, गर्दन व कमर के दर्द का होगा दाह कर्म, मिलेगी राहत, स्वर्ण, रजत, लौह, ताम्र व पंचलौह की गरम शलाकाएं देंगी दर्द को चुनौती

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग ने अग्निकर्म (दाहकर्म) से दर्द का उपचार शुरू किया है। इस प्रक्रिया में स्वर्ण, रजत, लौह, ताम्र व पंचलौह की शलाकाओं को गरम कर दर्द वाले हिस्से को दग्ध किया जाएगा। इससे एड़ी, गर्दन व कमर समेत शरीर के किसी भी अंग के दर्द को आसानी से विदा कर दिया जाएगा। इस विधि से उपचार बुधवार को शुरू कर दिया गया।

रोगी के एड़ी के दर्द (वात कंटक) का उपचार कर रहे आयुर्वेद चिकित्सक डा. रमाकांत द्विवेदी ने बताया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित व प्रभावी है। इससे किसी प्रकार के संक्रमण का खतरा भी नहीं रहता। वात कंटक, सर्वाइकल (मन्या स्तंभ) व कमर का दर्द (कटिग्रह) का आसान उपचार है अग्निकर्म। यह पंचकर्म के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण व प्रभावी थेरेपी है। इसके जरिये रोगियों को दर्द से मुक्त किया जाता है।

यह प्रक्रिया सुनने में पीड़ादायक लग सकती है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद में जोड़ों के दर्द को 'वात प्रधान व्याधि' माना गया है, जिसमें सुबह के समय अधिक जकड़न और दर्द का अनुभव होता है। इसे ठीक करने के लिए पंचकर्म में अग्निकर्म विधि का उल्लेख है, जिसमें पांच लौह शलाकाओं का उपयोग कर दर्द वाले बिंदु पर गोलाकार रेखा या बिंदु जैसा दाहकर्म किया जाता है।