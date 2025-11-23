पशु तस्कर जवाहिर यादव के सहयोगी सतीश ने कोर्ट में किया सरेंडर, महुआचाफी कांड में सामने आया था दोनों का नाम

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पशु तस्करी में सक्रिय कुख्यात जवाहिर यादव गैंग के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई जारी है। इसी दबाव में शनिवार को गिरोह के अहम सदस्य सतीश यादव ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। गुलरिहा और आसपास के ग्रामीण इलाकों में वर्षों से सक्रिय इस नेटवर्क के नौ सदस्य गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं।

कुशीनगर जिले का रहने वाला जवाहिर यादव इस गिरोह का सरगना है।उसके साथ कमलेश यादव, शिवम यादव, राजवीर यादव उर्फ मटेलू, रामभजन यादव, रामू यादव (बिहार), सतीश यादव,उसके भाई सुनील व जीजा राम मिलन और विशाल निषाद तक, कुल नौ सदस्य गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं।